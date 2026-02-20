Δήλωσε συμμετοχή τώρα: Η Πελοπόννησος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της ποδηλασίας με την διοργάνωση για 4η συνεχόμενη χρονιά του  L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda

20 Φεβ. 2026 14:09
Pelop News

Η Πελοπόννησος δεν είναι απλώς ένας τόπος ιστορίας και φυσικής ομορφιάς. Είναι ένας τόπος διαδρομών. Από τα παραθαλάσσια κομμάτια μέχρι τα ορεινά περάσματα, το τοπίο της είναι φτιαγμένο για κίνηση, αντοχή και εμπειρία.

Αυτό ακριβώς έρχεται να αναδείξει το  L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda, η επίσημη παγκόσμια σειρά ερασιτεχνικών αγώνων του Tour de France, που φέρνει την αυθεντική εμπειρία της μεγαλύτερης ποδηλατικής διοργάνωσης στον κόσμο στην ελληνική περιφέρεια.

Και φέτος για 4η συνεχόμενη χρονιά, πρωταγωνίστρια είναι η Πελοπόννησος.

Το L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι ένας διεθνής αθλητικός θεσμός, ένας τουριστικός μοχλός ανάπτυξης, ευκαιρία εξωστρέφειας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και μια γιορτή συμμετοχής για μικρούς και μεγάλους.

Αθλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό θα βρεθούν στην Σπάρτη φέτος, δημιουργώντας ένα κύμα επισκεψιμότητας που ενισχύει την τοπική οικονομία, την εστίαση, τα καταλύματα και τις μικρές επιχειρήσεις. Η Πελοπόννησος δεν φιλοξενεί απλώς έναν αγώνα. Γίνεται κομμάτι ενός παγκόσμιου brand.

Καλούμε όλους τους κατοίκους της Πελοποννήσου να συμμετάσχουν σε μία επίσημη διοργάνωση της οικογένειας του Tour de France, να ζήσουν την εμπειρία με πλήρη αγωνιστική υποστήριξη και να συμμετάσχουν είτε σε πλήρη διαδρομή είτε στη Fun Ride κατηγορία. Έτσι γινόμαστε πρεσβευτές του τόπου μας! Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας αθλητής. Χρειάζεται να θέλεις να ζήσεις την εμπειρία.

Οι διαδρομές της περιοχής συνδυάζουν θέα στη θάλασσα, τεχνικά κομμάτια, υψομετρικές προκλήσεις και πολιτισμικά τοπόσημα.

Η διοργάνωση αναδεικνύει τη δυναμική της Πελοποννήσου ως προορισμού αθλητικού τουρισμού, σε μία εποχή που το active travel αποτελεί παγκόσμια τάση.

Γίνε μέρος της εμπειρίας

Το L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda δεν είναι event για να το παρακολουθήσεις. Είναι εμπειρία για να τη ζήσεις.

Η Πελοπόννησος έχει το τοπίο.
Η διοργάνωση φέρνει το διεθνές κύρος.
Η συμμετοχή είναι στο χέρι σου.  Δήλωσε συμμετοχή ΕΔΩ και γίνε κομμάτι της μεγαλύτερης ποδηλατικής εμπειρίας που έχει φιλοξενήσει ποτέ η περιοχή.

