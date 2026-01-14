Δήλωση Παπαδόπουλου για τον Τάκη Νικολάου: «Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο μας»

Βαθιά θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων η είδηση του θανάτου του πρώην δημάρχου Τάκη Νικολάου, με τον νυν δήμαρχο Θανάση Παπαδόπουλο να αποχαιρετά έναν άνθρωπο της προσφοράς και της αυτοδιοίκησης.

14 Ιαν. 2026 14:30
Pelop News

Με αφορμή τον θάνατο του πρώην Δημάρχου Καλαβρύτων Τάκη Νικολάου ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Τάκης Νικολάου υπήρξε άνθρωπος της προσφοράς και οραματιστής, άξιος και συνεπής εργάτης της Αυτοδιοίκησης, υποδειγματικός οικογενειάρχης και ένας ιδιαίτερα αγαπητός φίλος.

Όλη η διαδρομή του χαρακτηρίστηκε από ήθος και συνέπεια.

Άνθρωπος δημοκράτης, ευγενής και καλλιεργημένος, μ’ έφεση στα Γράμματα, βαθύς γνώστης της Ιστορίας, μέρος της οποίας άλλωστε ήταν και ο ίδιος ως ένα απ’ τα παιδιά που αιχμαλωτίστηκαν απ’ τους Γερμανούς στο Δημοτικό Σχολείο στις 13 Δεκεμβρίου 1943, άφησε ισχυρό και ανεξίτηλο το αποτύπωμα του και ως Δήμαρχος Καλαβρύτων συμβάλλοντας αποφασιστικά σε στόχους, έργα και κατακτήσεις που έδωσαν πνοή και άνοιξαν νέους ορίζοντες στον τόπο μας.

Η είδηση του θανάτου του μάς θλίβει όλους.

Στη σύζυγο του Γεωργία, στα παιδιά και στα εγγόνια του και σε όλους τους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινέστερα συλλυπητήρια μου».

