Δημ. Κουτσούμπας: «Οι καθημερινές φιέστες που στήνει ο κ. Μητσοτάκης δεν κρύβουν την πραγματικότητα»

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ μίλησε για ακρίβεια, φοροληστεία, τεράστιες ελλείψεις σε δημόσια υγεία και παιδεία, χαμηλό εισόδημα μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών.

19 Οκτ. 2025 16:35
Pelop News

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε σε εκδήλωση της Τομεακής Οργάνωσης Δυτικών Συνοικιών της ΚΟΑ του ΚΚΕ για τα αποκαλυπτήρια προτομής του Άρη Βελουχιώτη στην Πετρούπολη.

Η δήλωσή του: «Οι καθημερινές φιέστες που στήνουν ο κ. Μητσοτάκης και η κυβερνητική πλειοψηφία για να διαφημίσουν την πολιτική τους δεν μπορούν να κρύψουν τη μεγάλη ανέχεια των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, την ακρίβεια, τη μεγάλη φοροληστεία, τις τεράστιες ελλείψεις στη δημόσια υγεία, την πρόνοια, την παιδεία, το χαμηλό εισόδημα των μισθωτών εργαζομένων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών, την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή με τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για την τραγωδία για το έγκλημα των Τεμπών.

Δεν μπορούν να κρύψουν όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει με τις φυσικές καταστροφές, με την υποχρηματοδότηση, με τα αντιπλημμυρικά -αντιπυρικά έργα που δεν γίνονται.

Απ’ αυτή τη σκοπιά, το ΚΚΕ είναι εδώ, “παρών”, θα καταγγέλλει και θα αποκαλύπτει αυτή την κατάσταση, γιατί σπαταλούνται σήμερα, χωρίς να υπάρχει λόγος, τεράστια δισ. ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, που καμιά σχέση δεν έχουν με την πραγματική άμυνα της χώρας.

Το ΚΚΕ οργανώνει την αντεπίθεση, την αντίσταση ενάντια σε όλα αυτά, τα αποκαλύπτει καθημερινά στον λαό, είναι δίπλα του και χέρι χέρι προχωράμε για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, να ανατρέψουμε συνολικά αυτό το σάπιο κράτος, αυτό το σάπιο σύστημα».
