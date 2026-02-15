Δημ. Ζιαζιάς προς Αδωνι Γεωργιάδη: «Θα τον υποδεχτούμε όπως του αρμόζει...»

«Ειδική» υποδοχή ετοιμάζουν στον Υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη γιατροί και νοσηλευτές του του Νοσοκομείου Νίκαιας. Και έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση το πρωί της Πέμπτης έξω από τα νέα ΤΕΠ για να υποδεχθούν, όπως λένε, τον Υπουργό!

Χαρακτηριστική η ανάρτηση του Δημήτρη Ζιαζιά, γιατρού του Νοσοκομείου και μέχρι πριν λίγα χρόνια προέδρου των Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαϊας.

«Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, με αφορμή τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ετοιμάζεται να επισκεφτεί το νοσοκομείο μας ο Υπουργός Υγείας Α. Γεωργιάδης. Να ενημερώσουμε λοιπόν τον υπουργό υγείας ότι οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Νίκαιας θα τον υποδεχτούμε όπως του αρμόζει!

Όπως αρμόζει στον υπουργό που:

-Έκλεισε το νοσοκομείο Λοιμωδών κατά την προηγούμενη θητεία του στο Υπ. Υγείας (“εγώ τα κλείνω τα νοσοκομεία, δε θα μου κλέψει τη δόξα ο Τόμσεν” έλεγε τότε).

-Έχει αφήσει το νοσοκομείο της Νίκαιας υποστελεχωμένο με προσωπικό εξοντωμένο.

-Έχει αφήσει τις δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας της Περιοχής χωρίς τις βασικές ειδικότητες, χωρίς δυνατότητα να εφημερεύουν και να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού.

Να ενημερώσουμε επίσης τον υπουργό ότι το τμήμα που έρχεται να εγκαινιάσει:

-Έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε, με τα νερά να φτάνουν μέχρι το ακτινολογικό και τα υπόγεια με το αρχείο και τα υλικά του νοσοκομείου.

-Έχει λειτουργήσει σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για 40 ασθενείς κατά μέσο όρο μετά από κάθε εφημερία που δεν βρίσκουν κρεβάτι και στοιβάζονται εκεί όλοι μαζί σε έναν κοινό χώρο μακριά από τους θεράποντες.

-Στελεχώνεται από νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες για να «βγει η εφημερία» και έχουν 40 και 50 χρωστούμενα ρεπό.

Καλό θα ήταν να γνωρίζει ο υπουργός ότι στο νοσοκομείο της Νίκαιας, το οποίο δεν συνηθίζει να επισκέπτεται γιατί μάλλον είναι πολύ λαϊκό για τα γούστα του:

-Η έλλειψη προσωπικού έχει γίνει πλέον τραγική και τα ωράρια εργασίας παραβιάζονται, ενώ δεν λείπουν περιπτώσεις εργασιακής εξόντωσης, όπως για παράδειγμα ένα άτομο να δουλεύει 8 μέρες συνεχόμενα χωρίς ρεπό.

Για να μπορέσει να λειτουργήσει αξιοπρεπώς και με ασφάλεια το νοσοκομείο χρειάζονται τουλάχιστον 65 νοσηλευτές και βοηθοί θαλάμου και 15 τραυματιοφορείς ενώ άμεσα πρέπει να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό η καθαριότητα, η σίτιση και η τεχνική υπηρεσία.

Κάθε μέρα νοσηλευτές μεταφέρονται από κλινική σε κλινική και από τμήμα σε τμήμα προκειμένου να καλύψουν κενά και να μπαλώσουν … τρύπες ανοίγοντας μεγαλύτερες. Υπάρχουν συνάδελφοι που τους χρωστάνε πάνω από 60 ρεπό και 2 ετών άδεια! Και από πάνω όποιος αντιστέκεται αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της εκδικητικής μετακίνησης σε άλλο χειρότερο ακόμα τμήμα!

-Λειτουργούν οι 7 από τις 10 χειρουργικές αίθουσες.

-Οι ειδικευόμενοι γιατροί έχουν γίνει λάστιχο χωρίς χρόνο για ξεκούραση, για μελέτη και ουσιαστική εκπαίδευση. Και σαν να μην έφτανε αυτό η κυβέρνηση έρχεται να μειώσει ακόμα παραπάνω τις θέσεις των ειδικευόμενων παθολογίας, καρδιολογίας και χειρουργικής, κάνοντας την κατάσταση ειδικά στις παθολογικές κλινικές αφόρητη.

-Εδώ και 2 χρόνια δίνονται αστρονομικά ποσά για την εξ αποστάσεως διάγνωση των αξονικών τομογραφιών σε ιδιωτική εταιρεία.

-Σε κάθε εφημερία στην εταιρεία δίνεται ποσό ίσο με έναν μισθό και τις εφημερίες ενός Διευθυντή ΕΣΥ!

Λίγο παραπέρα από το κτήριο που εγκαινιάζεται στεγάζεται η τεχνική υπηρεσία που εν ετει 2026 εξακολουθεί να υπάρχει καρκινογόνος αμίαντος.

Όλα τα παραπάνω βέβαια λογικά τα ξέρει μιας και όχι μόνο είναι αποτελέσματα της πολιτικής της κυβέρνησης του, αλλά για κάποια από αυτά υπερηφανεύεται, όπως για το εμπόριο υγείας που κάνει με τις ιδιωτικές εταιρείες.

Άλλωστε η κυβέρνηση της ΝΔ και ο υπουργός Εμπορίου της Υγείας Α. Γεωργιάδης μας ευτελίζουν καθημερινά, καθηλώνουν το μισθό μας, δεν μας δίνουν τα νόμιμα ρεπό και τις άδειες, δεν μας εντάσσουν στα ΒΑΕ, κρατούν χιλιάδες συμβασιούχους συναδέλφους μας σε ομηρία και δεν τους μονιμοποιούν, μειώνουν συνεχώς τις δαπάνες για το δημόσιο σύστημα υγείας παρά την ακρίβεια και την υπερφορολόγηση του λαού.

Αυτό που αν δεν ξέρει καλό θα ήταν να το μάθει όμως, είναι πριν έρθει στο νοσοκομείο μας είναι ότι στις εργατογειτονιές της Νίκαιας και του Πειραιά, οι εργαζόμενοι δεν ανέχονται κοροϊδία και φιέστες στις πλάτες τους.

Ο λαός της περιοχής ξέρει από πρώτο χέρι ότι το νοσοκομείο της Νίκαιας είναι ένα λαϊκό νοσοκομείο, στο οποίο το προσωπικό παρά τα εμπόδια που του βάζει η πολιτική όλων των ως τώρα κυβερνήσεων, δίνει τον καλύτερο του εαυτό για να προσφέρει υπηρεσίες υγείας σε όλους ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, καταγωγής και φυλής.

Καλούμε τους εργαζόμενους του Πειραιά και τους φορείς τους να συμμετέχουν δυναμικά στην κινητοποίηση του σωματείου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



