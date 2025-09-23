Δήμας: Ενισχύεται ο χάρτης των εθνικών υποδομών με στρατηγικό σχέδιο για τη χώρα

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, παρουσίασε το στρατηγικό πλάνο της κυβέρνησης για την ενίσχυση και την επέκταση των εθνικών υποδομών, κατά την ομιλία του στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025. Όπως τόνισε, στόχος είναι η ισχυροποίηση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο κ. Δήμας ανέλυσε τέσσερις βασικούς άξονες δράσης:

Αναζήτηση και αξιοποίηση πόρων: Η κυβέρνηση επιδιώκει πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, συνεργασιών και δωρεών, με στόχο την ενίσχυση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που φέτος προβλέπεται να φτάσει το 1 δισ. ευρώ. Ανέφερε ενδεικτικά τη συνδρομή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών σε έργα αποκατάστασης σχολικών μονάδων και δημόσιων κτιρίων.

Συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών: Η κυβέρνηση συνεχίζει τη συντήρηση οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, διαδικασία απαιτητική σε χρόνο και πόρους, με στόχο την αναβάθμιση συγκοινωνιακών υποδομών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κατασκευή νέων έργων: Μέσα στο επόμενο έτος αναμένεται η ολοκλήρωση κρίσιμων έργων, όπως το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, τμήματα του Ε65 και η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Παράλληλα, εξελίσσονται σημαντικά έργα όπως το αεροδρόμιο Καστελλίου, ο ΒΟΑΚ και η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη.

Επένδυση σε νέα τεχνολογία και περιβαλλοντικά φιλικά έργα: Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση υδάτινων πόρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, με έργα στα φράγματα Μπραμιανών, Ασωπού και Τσικνιά, ενώ ωριμάζουν οι διαδικασίες για Ενιπέα και Ταυρωνίτη.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε πρωτοβουλίες εθνικής σημασίας σε συνεργασία με την ΕΕ, όπως ο εκσυγχρονισμός της αεροναυτιλίας και η ένταξη του λιμένα Αλεξανδρούπολης στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα και την πρόσβαση σε βασικές αγορές.

Κλείνοντας, ο Χρίστος Δήμας υπογράμμισε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα επιτρέψουν στη χώρα να διαχειριστεί μεγαλύτερους όγκους μεταφορών και μετακινήσεων, ενισχύοντας παράλληλα τη γεωστρατηγική της θέση.

