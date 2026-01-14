Δήμας για μπλακ άουτ στην εναέρια κυκλοφορία: Ζητά την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ

Την παραίτηση του διοικητή της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Γιώργου Σαουνάτσου, αναμένεται να ζητήσει εντός της ημέρας ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, μετά το σοβαρό περιστατικό πολύωρου μπλακ άουτ στα συστήματα ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά το πόρισμα που αποδίδεται ως ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τη λειτουργία της ΥΠΑ και αφορά τη διαχείριση του μπλακ άουτ στο FIR, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό σε κυβερνητικό επίπεδο.

Ο υπουργός Μεταφορών είχε ήδη προαναγγείλει ότι θα αναζητηθούν ευθύνες για το περιστατικό, με έμφαση σε εκείνες που αναλογούν στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Στο πλαίσιο αυτό, η παραίτηση του διοικητή θεωρείται πλέον ζήτημα ωρών.

Μετά την αποχώρηση του κ. Σαουνάτσου, τα καθήκοντα της διοίκησης της ΥΠΑ αναμένεται να αναλάβει προσωρινά ένας εκ των υποδιοικητών της Υπηρεσίας, έως ότου ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη νέα ηγεσία.

