Δήμας για FIR Αθηνών: Διέταξα ΕΔΕ, θα πέσουν κεφάλια

Ο Χρίστος Δήμας, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου 2026 στην ΕΡΤ, δήλωσε ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη η γενεσιουργός αιτία του προβλήματος, το οποίο οδήγησε στο κλείσιμο του FIR Αθηνών. «Δεν φαίνεται να είναι κυβερνοεπίθεση», τόνισε, και εξήγησε ότι η ΥΠΑ, ο ΟΤΕ και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών διενήργησαν επιτόπιους ελέγχους και πτήσεις με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος, χωρίς να εντοπιστεί η παρεμβολή στις υποδομές της ΥΠΑ.

Εισαγγελική παρέμβαση για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια

Σύμφωνα με τον υπουργό, υπήρξε έντονος θόρυβος στις συχνότητες που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία πιλότων-ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των εφεδρικών, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η επικοινωνία. Η απόφαση για έκδοση NOTAM και κλείσιμο του FIR ελήφθη άμεσα για προληπτικούς λόγους.

«Δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων», υπογράμμισε ο κ. Δήμας, προσθέτοντας ότι η ΥΠΑ διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρχαν ζητήματα ασφαλείας, γι’ αυτό και η ανταπόκριση ήταν άμεση. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι «έχουμε παλαιά συστήματα που είναι όμως σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές».

Για την ΕΔΕ που διέταξε, ο υπουργός ανέφερε ότι στόχος είναι να εντοπιστεί ποιος ευθύνεται για τη δυσλειτουργία, γιατί συνέβη το περιστατικό και πώς θα αποφευχθεί στο μέλλον. «Σαφώς και θα πέσουν κεφάλια», απάντησε στην ερώτηση για πιθανές απολύσεις ή κυρώσεις. Στην έρευνα θα συμμετάσχουν όσοι χρειάζεται, ενώ δεν αποκλείεται η συνδρομή εμπειρογνωμόνων από ευρωπαϊκές αρχές ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκτίμησε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν σαφείς απαντήσεις.

Ο κ. Δήμας υπενθύμισε ότι από τον Μάιο 2025 υλοποιείται σχέδιο δράσης με τις ευρωπαϊκές αρχές για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας της ΥΠΑ, με αναφορές κάθε 6 εβδομάδες, και στόχο την πλήρη αναβάθμιση έως το 2028.

