Εισαγγελική παρέμβαση για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια

Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας έδωσε με εντολή ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, για το σοβαρό περιστατικό που καθήλωσε χθες Κυριακή 4/01/2026 τα αεροσκάφη στο έδαφος.

«Μπλακ άουτ» στο ελληνικό FIR, τι το προκάλεσε, ανακοινώσεις της ΥΠΑ

Οπως μεταδίδει το enikos.gr, sτο πλαίσιο της προκαταρκτικής, την οποία θα διενεργήσει το τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και από πού προήλθαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



