Εισαγγελική παρέμβαση για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το σοβαρό περιστατικό που καθήλωσε αεροσκάφη, χθες Κυριακή 4/01/2026, στα ελληνικά αεροδρόμια.

05 Ιαν. 2026 9:29
Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας έδωσε με εντολή ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, για το σοβαρό περιστατικό που καθήλωσε χθες Κυριακή 4/01/2026 τα αεροσκάφη στο έδαφος.

«Μπλακ άουτ» στο ελληνικό FIR, τι το προκάλεσε, ανακοινώσεις της ΥΠΑ

Οπως μεταδίδει το enikos.gr, sτο πλαίσιο της προκαταρκτικής, την οποία θα διενεργήσει το τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και από πού προήλθαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών.

 

