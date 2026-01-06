Δήμας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών: Αντιμετωπίστηκε με βάση τα πρωτόκολλα

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είπε: «Από την πρώτη στιγμή, το βασικό ζήτημα ήταν η ασφάλεια των πτήσεων και σύμφωνα με την ΥΠΑ και τους ειδικούς δεν επηρεάστηκε σε κανένα στάδιο. Αντιμετωπίστηκε με βάση τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, σε συνεργασία με το EUROCONTROL, και με εκτεταμένους ελέγχους από τα στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της ΕΕΤΤ».

06 Ιαν. 2026 13:52
Pelop News

Για το τεχνικό προβλήματα που παρουσιάστηκε στις συχνότητες στο FIR Αθηνών και προκάλεσε χάος στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» τοποθετήθηκε ο Χρίστος Δήμας.

«Συνεχίζεται η πλήρης διερεύνηση των αιτιών»
«Ταυτόχρονα», όπως επισημαίνει ο υπουργός, «συνεχίζεται η πλήρης διερεύνηση των αιτιών από ειδική Επιτροπή, ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα και να ενσωματωθούν όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα».

«Για εμάς, όμως», τονίζει, «το ζήτημα προφανώς δεν εξαντλείται στη διαχείριση ενός περιστατικού. Τους τελευταίους εννέα μήνες κάνουμε μια συστηματική προσπάθεια επιτάχυνσης των έργων αεροναυτιλίας».

«Παράλληλα, υλοποιούμε ήδη ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, σε συνεννόηση με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, το EUROCONTROL και τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο περιλαμβάνει 364 συγκεκριμένες δράσεις έως το 2028 για τον πλήρη εκσυγχρονισμό των υποδομών αεροναυτιλίας», προσθέτει ο κ. Δήμας.

Τέλος, ο υπουργός δηλώνει: «Ο στόχος μας είναι σαφής: να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα του συστήματος και να προσφέρουμε στους πολίτες αξιόπιστες υπηρεσίες σε μόνιμη βάση.».

