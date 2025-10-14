Δήμας: Μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό και τη θεσμική αναβάθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, παρουσίασε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), το οποίο στοχεύει στη θεσμική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αεροναυτιλίας στη χώρα.

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι η μετατροπή της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αποτελεί τον πρώτο από τους επτά πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού για τον τομέα των αερομεταφορών. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει:

Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας και του νομικού πλαισίου για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας

Ενοποίηση της νομοθεσίας και εισαγωγή διακυβέρνησης βάσει επιδόσεων

Αναδιάρθρωση του οργανωτικού διαγράμματος και δημιουργία εξειδικευμένων Διευθύνσεων

Υιοθέτηση νέου οικονομικού μοντέλου με αυτονομία προϋπολογισμού και διαχείρισης πόρων

Ο υπουργός ανέφερε ότι η ΥΠΑ θα αποκτήσει οικονομική αυτοτέλεια, δίνοντάς της μεγαλύτερη ανεξαρτησία στον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων, ενώ προβλέπεται η ενίσχυση του προσωπικού με την πρόσληψη:

97 νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας έως το 2026

87 ηλεκτρονικών ATSEP

28 υπαλλήλων παροχής πληροφοριών (AFISO)

Η ΥΠΑ θα λειτουργεί 24/7, θα διαχειρίζεται αερολιμένες και αεροναυτιλία, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από επτά μέλη με τριετή θητεία, συμπεριλαμβανομένων Διοικητή και Υποδιοικητών με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες και όρια δαπανών έως 5 εκατ. ευρώ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης:

Αυτοτελή προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό της ΥΠΑ

Διαχείριση εσόδων από τέλη διαδρομής, EUROCONTROL και ειδικά τέλη επιβατών

Κανονισμό Έργων, Προμηθειών, Μελετών και Υπηρεσιών για ταχύτερη ολοκλήρωση έργων και αναβάθμιση υποδομών

Χρηματοδότηση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΥΠΑ

Στην κοινοβουλευτική συζήτηση, η αντιπολίτευση επισήμανε ζητήματα υποστελέχωσης, ελλείψεων στον εξοπλισμό και ενδεχόμενου περιορισμού της δημόσιας εποπτείας. Ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση αποτελεί σημαντικό βήμα για μία σύγχρονη, αποτελεσματική και θεσμικά ισχυρή ΥΠΑ, προσαρμοσμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και λειτουργικότητας.

