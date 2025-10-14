Δήμας: Μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό και τη θεσμική αναβάθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Το νομοσχέδιο προβλέπει αυτονομία, αναδιάρθρωση, ενίσχυση προσωπικού και τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών αεροναυτιλίας

Δήμας: Μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό και τη θεσμική αναβάθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
14 Οκτ. 2025 23:15
Pelop News

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, παρουσίασε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), το οποίο στοχεύει στη θεσμική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αεροναυτιλίας στη χώρα.

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι η μετατροπή της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αποτελεί τον πρώτο από τους επτά πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού για τον τομέα των αερομεταφορών. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει:

  • Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας και του νομικού πλαισίου για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας
  • Ενοποίηση της νομοθεσίας και εισαγωγή διακυβέρνησης βάσει επιδόσεων
  • Αναδιάρθρωση του οργανωτικού διαγράμματος και δημιουργία εξειδικευμένων Διευθύνσεων
  • Υιοθέτηση νέου οικονομικού μοντέλου με αυτονομία προϋπολογισμού και διαχείρισης πόρων

Ο υπουργός ανέφερε ότι η ΥΠΑ θα αποκτήσει οικονομική αυτοτέλεια, δίνοντάς της μεγαλύτερη ανεξαρτησία στον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων, ενώ προβλέπεται η ενίσχυση του προσωπικού με την πρόσληψη:

  • 97 νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας έως το 2026
  • 87 ηλεκτρονικών ATSEP
  • 28 υπαλλήλων παροχής πληροφοριών (AFISO)

Η ΥΠΑ θα λειτουργεί 24/7, θα διαχειρίζεται αερολιμένες και αεροναυτιλία, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από επτά μέλη με τριετή θητεία, συμπεριλαμβανομένων Διοικητή και Υποδιοικητών με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες και όρια δαπανών έως 5 εκατ. ευρώ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης:

  • Αυτοτελή προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό της ΥΠΑ
  • Διαχείριση εσόδων από τέλη διαδρομής, EUROCONTROL και ειδικά τέλη επιβατών
  • Κανονισμό Έργων, Προμηθειών, Μελετών και Υπηρεσιών για ταχύτερη ολοκλήρωση έργων και αναβάθμιση υποδομών
  • Χρηματοδότηση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΥΠΑ

Στην κοινοβουλευτική συζήτηση, η αντιπολίτευση επισήμανε ζητήματα υποστελέχωσης, ελλείψεων στον εξοπλισμό και ενδεχόμενου περιορισμού της δημόσιας εποπτείας. Ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση αποτελεί σημαντικό βήμα για μία σύγχρονη, αποτελεσματική και θεσμικά ισχυρή ΥΠΑ, προσαρμοσμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και λειτουργικότητας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:43 Πλεύρης: Επανεξέταση ασύλου για Σύρους
23:27 Γαλλία: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών
23:15 Δήμας: Μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό και τη θεσμική αναβάθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
23:03 Καιρός: Χειμωνιάζει τις επόμενες ημέρες, τι προβλέπει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος
22:53 Στις ΗΠΑ ο Νίκος Δένδιας
22:46 Φοινικούντα: Αναζητείται ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού στο κάμπινγκ
22:37 Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν οι πρώτοι 4 νεκροί όμηροι από τη Χαμάς
22:29 Δυσαρέσκεια Τραμπ για τη φωτογραφία του στο εξώφυλλο του Time
22:21 Γρεβενά: Αγριογούρουνο επιτέθηκε σε κυνηγό στη Δεσκάτη
22:10 Instagram: Νέο σύστημα γονικής συναίνεσης για εφήβους
22:03 Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο στο Ρατζαστάν
21:48 Παρουσιάζεται η «Διπλή Ζωή» του Κώστα Λογαρά
21:40 Η ελευθερία της δημοσιογραφίας δεν διαπραγματεύεται
21:33 Πάτρα Ενωμένη: Στήριξη στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
21:27 Δήμος Αιγιαλείας: Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου και δράσεις Πολιτικής Προστασίας
21:18 Ο Ζελένσκι αφαίρεσε την ουκρανική υπηκοότητα από τον δήμαρχο της Οδησσού
21:09 Κεραμέως: Πάνω από 60 τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για τη «Δίκαιη Εργασία»
21:00 Κρίσιμες ώρες για την Elite: Πιθανό τέλος μιας ακόμα ιστορικής βιομηχανίας
20:50 Η «Νέα Πάτρα» για την πρωτοφανή επίθεση κατά του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου: Ζητά την παρέμβαση της δικαιοσύνης
20:42 Πάτρα: Αναζητείται από την Αστυνομία ο Δ. Αγγελόπουλος για την επίθεση στον δημοσιογράφο Π. Ρηγόπουλο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ