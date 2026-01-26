Δήμητρα Χαλικιά: Τι κατέθεσε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πρώην αντιπρόεδρος

Η πρώην β’ αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δήμητρα Χαλικιά κατά την κατάθεση της στην Εξεταστική επιτροπή της Βουλής, έκανε λόγο για «διαχρονικό-συστημικό φαινόμενο, με κοινό παρανομαστή την ανεμπόδιστη σύγκρουση συμφερόντων», αναφερόμενη στην υπόθεση διαχείρισης των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων από τον Οργανισμό.

Στο πλαίσιο κατάθεσής της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Δήμητρα Χαλικιά αναφέρθηκε σε -μεταγενέστερες της θητείας της- τεχνικές αστοχίες και διοικητική ανεπάρκεια προσώπων και ειδικότερα στους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευ. Σημανδράκο (7/22-1/’24) και Γρ. Βάρρα (11/’19-11/’20) αλλά και την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Μεταξύ των προβλημάτων που παρατήρησε, και απαντώντας στον εισηγητή της πλειοψηφίας Μ. Λαζαρίδη, είπε ότι επί του κ. Σημανδράκου πληρώθηκε τρεις φορές ο «πηγαίος κώδικας», ενώ κατήγγειλε ότι ο αναπληρωτής της κυρίας Τυχεροπούλου στους ελέγχους, Ν. Σαμαράς, έμπαινε στο «σύστημα» και «άλλαζε τις αιτήσεις».

Συγκεκριμένα, είπε ότι ο κ. Σαμαράς, και ένας κωδικός «1700» που δεν είχε όνομα, τροποποίησαν απορριφθείσες αιτήσεις για 98 ΑΦΜ από το ΚΥΔ Κοζάνης. «Στην αποπληρωμή του ’21 πληρώθηκαν αυτοί που είχαν κοπεί νομίμως» είπε η Δήμητρα Χαλικιά διευκρινίζοντας ότι «αυτό γίνεται στη διοίκηση του κυρίου Σημανδράκου». «Αυτά τα ελέγχει ο διευθυντής. Εκτός εάν έχεις διευθυντή που σου έχει δώσει εντολή ή σε βοηθάει», προσέθεσε η ίδια. Διαβεβαίωσε ότι αυτά δεν συνέβαιναν στην περίοδο της δικής της θητείας ενώ εξέφρασε και την πεποίθηση ότι ουδεμία διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επέτρεψε να γίνουν κάποια πράγματα. «Δεν υπήρξε διοίκηση απατεώνων. Εδώ είναι απάτη. Εδώ είναι απιστία. Συγκεκριμένων ανθρώπων, βεβαίως».

Στην παρατήρηση της εισηγήτριας της μειοψηφίας και βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη ότι τοποθετείται «αναρμοδίως» για την περίοδο 2022-2023, η Δήμητρα Χαλικιά είπε ότι είναι ευθύνη του κάθε πολίτη η απόδοση δικαιοσύνης. Απαντώντας σε ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη, η Δήμητρα Χαλικιά είπε ότι ο κ. Βάρρας ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους προέδρους που μπήκε στον Οργανισμό, ότι το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι αστήρικτο ενώ «αυτό που διάβασα ότι ο Βορίδης κατηγορείται για το «συμφωνώ», είναι αστήρικτο και γελοίο». Ερωτηθείσα για τις συνομιλίες του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κ. Μπαμπασίδη, που κατέγραψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Δήμητρα Χαλικιά είπε ότι είναι φίλος της, και ότι «όταν αυτές οι επισυνδέσεις δεθούν με πράγματα τα οποία έχουν γίνει, θα κάνω δημόσια την αυτοκριτική μου. (…) Οι επισυνδέσεις δεν έχουν κάτι συγκεκριμένο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



