Δημήτρη; Κουτσούμπας: Επανεκλέχτηκε γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ

Η Κεντρική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση τον εξέλεξε ομόφωνα

31 Ιαν. 2026 21:36
Pelop News

Ολοκληρώθηκαν σήμερα (31/1/2026) οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Η Κεντρική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

