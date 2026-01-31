Δημήτρη; Κουτσούμπας: Επανεκλέχτηκε γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ

Ολοκληρώθηκαν σήμερα (31/1/2026) οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Η Κεντρική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

