Δημήτρης Αβραμόπουλος: Τρία χρόνια μετά το διαζύγιο μιλά για τη ζωή του, τη συντροφικότητα και τη στιγμή που τον συγκίνησε περισσότερο

Ο πρώην υπουργός ανοίγει ένα παράθυρο στην προσωπική του ζωή μετά τον χωρισμό από τη Βίβιαν Σπανούδη, μιλώντας με ηρεμία για το παρελθόν, το παρόν και όσα αφήνει ανοιχτά για το μέλλον.

Δημήτρης Αβραμόπουλος: Τρία χρόνια μετά το διαζύγιο μιλά για τη ζωή του, τη συντροφικότητα και τη στιγμή που τον συγκίνησε περισσότερο
14 Φεβ. 2026 15:00
Pelop News

Ύστερα από τρεις δεκαετίες κοινής πορείας, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και η Βίβιαν Σπανούδη επέλεξαν το 2023 να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, διατηρώντας χαμηλούς τόνους και αποφεύγοντας τη δημοσιότητα. Παρά τον χωρισμό, οι σχέσεις τους παραμένουν ιδιαίτερα καλές, με κοινό σημείο αναφοράς τα δύο παιδιά τους, τον Φίλιππο και τον Ιάσονα.

Η οικογένεια ενώθηκε ξανά σε μια από τις πιο χαρμόσυνες στιγμές της, τον Νοέμβριο του 2025, όταν ο Φίλιππος Αβραμόπουλος παντρεύτηκε την Αλίκη Σβώλου στη Μητρόπολη Αθηνών. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, χωρίς έντονη παρουσία πολιτικών προσώπων, ενώ είχε ήδη περάσει διετία από το διαζύγιο των γονιών του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αναφέρθηκε στη νέα φάση της ζωής του, τονίζοντας ότι δεν επιδιώκει να προγραμματίζει την προσωπική του καθημερινότητα. Όπως είπε, η συντροφικότητα παραμένει ένα κεφάλαιο ανοιχτό, χωρίς όμως πίεση ή βιασύνη.

Μιλώντας για τον χωρισμό, τον περιέγραψε ως μια βαθιά αλλαγή που συνοδεύεται από μνήμες, εμπειρίες και συναισθήματα. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν αντιμετωπίζει το παρελθόν με πικρία, αλλά με σεβασμό για όσα έζησε και με ηρεμία για όσα έρχονται.

Σχετικά με τον χαρακτηρισμό «βελούδινο διαζύγιο», σημείωσε ότι προτιμά να κρατά τα προσωπικά του μακριά από τα φώτα, επισημαίνοντας πως η ωριμότητα επιτρέπει στους ανθρώπους να κλείνουν κύκλους χωρίς εντάσεις και χωρίς να πληγώνουν ο ένας τον άλλον.

Αναφερόμενος στη συντροφικότητα, υπογράμμισε πως η ανθρώπινη ανάγκη για μοίρασμα και παρουσία ενός άλλου ανθρώπου παραμένει σημαντική, χωρίς όμως να αποτελεί προτεραιότητα που πρέπει να οργανωθεί ή να επιβληθεί.

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε όταν μίλησε για τον γάμο του γιου του, μια στιγμή που –όπως είπε– τον γέμισε περηφάνια, χαρά και ευγνωμοσύνη. Δεν έκρυψε μάλιστα ότι η προοπτική να γίνει παππούς είναι κάτι που θα υποδεχόταν με τρυφερότητα και χαμόγελο, εφόσον έρθει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:26 Οδοντωτός: Ο Δήμος Αιγιάλειας επιμένει στην ασφάλεια και απαντά στις ερμηνείες
15:24 Με συγκίνηση η Πολιτεία τίμησε τους αστυνομικούς που έπεσαν στο καθήκον – Το μήνυμα Τασούλα για τη θυσία τους
15:13 Καρναβάλι των Μικρών 2026: Τα Υψηλά Αλώνια πλημμύρισαν παιδικά χαμόγελα – Θερμό φινάλε για τις φετινές Καρναβαλουπόλεις ΦΩΤΟ
15:12 Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει, ποιοι κερδίζουν τριήμερο και τι ισχύει για αργία, δουλειά και έθιμα
15:00 Δημήτρης Αβραμόπουλος: Τρία χρόνια μετά το διαζύγιο μιλά για τη ζωή του, τη συντροφικότητα και τη στιγμή που τον συγκίνησε περισσότερο
14:48 Βιολάντα: Από αμέλεια σε ενδεχόμενο δόλο – Βαρύτερο κατηγορητήριο για τη φονική έκρηξη
14:36 Τέλος στο «φθηνό καλάθι» από Temu και Shein: Οι νέοι δασμοί που κάνουν τις online αγορές ακριβότερες
14:28 Το «αντίο» της Λένας Παπαληγούρα στον πατέρα της: Συγκίνηση, δάκρυα και ένα μήνυμα ανθρωπιάς στην κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα
14:24 Η “γραπτή” φρίκη του Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν ημερολόγια και καταθέσεις όσων επέζησαν
14:12 Κάλεσμα σε απεργία για τα Τέμπη από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας – Συγκέντρωση στις 28 Φεβρουαρίου
14:05 Ο Απόλλωνας στην Ελευσίνα για νίκη και νέα αρχή
14:00 Κόντρες για likes και μπλεξίματα με τον νόμο: Τα βίντεο στα social “έκαψαν” 30χρονο οδηγό
13:48 «Άρτεμις»: Χτύπημα στο σκοτεινό κύκλωμα – Συλλήψεις για υλικό κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου
13:36 Τροχαίο στο Ηράκλειο: Ακρωτηριασμός για να σωθεί η 52χρονη που παρασύρθηκε από φορτηγό
13:24 Η Παναχαϊκή με απουσίες και κόντρα στην Κόρινθο
13:24 Μαζωνάκης: Επιτυχής η επέμβαση στη χολή – Πιθανό εξιτήριο ακόμη και την Κυριακή
13:12 Μπαρ με μουσική ως τα ξημερώματα, ανήλικος σε διάρρηξη και συλλήψεις για ναρκωτικά – Αστυνομικές παρεμβάσεις σε Πάτρα και Ηλεία
13:00 Καρναβάλι των Μικρών με πληρότητες 80%: «Ανάσα» από τα 20.000 παιδιά
12:52 Συναγερμός στην πλατεία Όλγας: Φωτιά στα Goody’s αναστάτωσε το κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:48 Η Ιταλία αλλάζει το παιχνίδι στην Ευρώπη – Οικονομική ισχύς και νέες πολιτικές συμμαχίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ