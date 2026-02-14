Δημήτρης Αβραμόπουλος: Τρία χρόνια μετά το διαζύγιο μιλά για τη ζωή του, τη συντροφικότητα και τη στιγμή που τον συγκίνησε περισσότερο

Ύστερα από τρεις δεκαετίες κοινής πορείας, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και η Βίβιαν Σπανούδη επέλεξαν το 2023 να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, διατηρώντας χαμηλούς τόνους και αποφεύγοντας τη δημοσιότητα. Παρά τον χωρισμό, οι σχέσεις τους παραμένουν ιδιαίτερα καλές, με κοινό σημείο αναφοράς τα δύο παιδιά τους, τον Φίλιππο και τον Ιάσονα.

Η οικογένεια ενώθηκε ξανά σε μια από τις πιο χαρμόσυνες στιγμές της, τον Νοέμβριο του 2025, όταν ο Φίλιππος Αβραμόπουλος παντρεύτηκε την Αλίκη Σβώλου στη Μητρόπολη Αθηνών. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, χωρίς έντονη παρουσία πολιτικών προσώπων, ενώ είχε ήδη περάσει διετία από το διαζύγιο των γονιών του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αναφέρθηκε στη νέα φάση της ζωής του, τονίζοντας ότι δεν επιδιώκει να προγραμματίζει την προσωπική του καθημερινότητα. Όπως είπε, η συντροφικότητα παραμένει ένα κεφάλαιο ανοιχτό, χωρίς όμως πίεση ή βιασύνη.

Μιλώντας για τον χωρισμό, τον περιέγραψε ως μια βαθιά αλλαγή που συνοδεύεται από μνήμες, εμπειρίες και συναισθήματα. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν αντιμετωπίζει το παρελθόν με πικρία, αλλά με σεβασμό για όσα έζησε και με ηρεμία για όσα έρχονται.

Σχετικά με τον χαρακτηρισμό «βελούδινο διαζύγιο», σημείωσε ότι προτιμά να κρατά τα προσωπικά του μακριά από τα φώτα, επισημαίνοντας πως η ωριμότητα επιτρέπει στους ανθρώπους να κλείνουν κύκλους χωρίς εντάσεις και χωρίς να πληγώνουν ο ένας τον άλλον.

Αναφερόμενος στη συντροφικότητα, υπογράμμισε πως η ανθρώπινη ανάγκη για μοίρασμα και παρουσία ενός άλλου ανθρώπου παραμένει σημαντική, χωρίς όμως να αποτελεί προτεραιότητα που πρέπει να οργανωθεί ή να επιβληθεί.

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε όταν μίλησε για τον γάμο του γιου του, μια στιγμή που –όπως είπε– τον γέμισε περηφάνια, χαρά και ευγνωμοσύνη. Δεν έκρυψε μάλιστα ότι η προοπτική να γίνει παππούς είναι κάτι που θα υποδεχόταν με τρυφερότητα και χαμόγελο, εφόσον έρθει.

