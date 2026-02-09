Δημογλίδου για επεισόδια στο ΑΠΘ: Χρειάζεται χρόνος για ταυτοποίηση δραστών

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου 2026, αναφέρθηκε στα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Όπως εξήγησε η κ. Δημογλίδου, η άμεση ταυτοποίηση των δραστών δεν είναι εφικτή όταν 40-50 άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά επιτίθενται στις αστυνομικές δυνάμεις. Τα άτομα αυτά, μετά την επίθεση, επέστρεψαν στον χώρο του πανεπιστημίου, γεγονός που οδήγησε στην πραγματοποίηση αστυνομικής επιχείρησης εντός του ΑΠΘ.

«Όταν υπάρχουν 40-50 άτομα που επιτίθενται σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων με καλυμμένα χαρακτηριστικά, δεν είναι εύκολη η άμεση ταυτοποίηση των δραστών», τόνισε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε ότι έχουν ήδη ληφθεί δείγματα από τον χώρο του πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων ατόφιων βομβών μολότοφ με κοντάρια, καθώς και υπολειμμάτων από τις βόμβες που εκτοξεύτηκαν κατά των αστυνομικών. «Χρειάζεται χρόνος για να υπάρξει με ασφάλεια ταυτοποίηση των δραστών. Ήταν αδύνατον οπτικά οι συνάδελφοι να αναγνωρίσουν τους δράστες», σημείωσε.

Σχετικά με την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι υπήρχαν προηγούμενες πληροφορίες για προγραμματισμένη εκδήλωση εντός του ΑΠΘ. Οι δυνάμεις βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, όταν ομάδα ατόμων εξήλθε από τον χώρο του πανεπιστημίου, αναζήτησε σκόπιμα τις αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποίησε επιθέσεις, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού.

«Στη συνέχεια εισήλθαν ξανά στον χώρο του πανεπιστημίου, για αυτό και επενέβησαν οι αστυνομικοί εντός του χώρου», διευκρίνισε.

Τέλος, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθάρισε ότι η είσοδος των αστυνομικών δυνάμεων στον χώρο του ΑΠΘ για την επιχείρηση έγινε κατόπιν ενημέρωσης τόσο του αρμόδιου Εισαγγελέα όσο και της Πρυτανικής Αρχής.

