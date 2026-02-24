Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Τα μέτρα είχαν σχεδιαστεί βάσει πληροφοριών – Καμία χρήση βίας»

Σε εξηγήσεις σχετικά με τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στη Νίκαια την προηγούμενη εβδομάδα προχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημαίνοντας ότι η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στον χώρο δεν σχετιζόταν με κάποιο αίτημα πολιτικού προσώπου.

Όπως ανέφερε, η αστυνομία διαμορφώνει τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό με βάση πληροφορίες που συγκεντρώνει για ενδεχόμενες κινητοποιήσεις ή επεισόδια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπήρχαν δημόσια καλέσματα και ανακοινώσεις συγκεντρώσεων σε διαδικτυακές πλατφόρμες ενόψει της επίσκεψης του υπουργού, γεγονός που οδήγησε στον προγραμματισμό μέτρων τάξης.

Η ίδια τόνισε ότι η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. κρίθηκε απαραίτητη ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν στο κτίριο όλοι οι προσκεκλημένοι και όχι αποκλειστικά ο υπουργός. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, στη συνέχεια αστυνομικοί μπήκαν στον χώρο του νοσοκομείου όταν συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να διακόψουν τα εγκαίνια προσπαθώντας να εισέλθουν στο κτίριο.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ακόμη ότι υπήρχε κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα όσων βρίσκονταν στο σημείο, λόγω της έντασης που είχε δημιουργηθεί από την παρεμπόδιση της εισόδου. Παράλληλα ξεκαθάρισε πως δεν έγινε χρήση βίας ούτε δακρυγόνων από την πλευρά της αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει πανικό.





