Δημογλίδου για τη δολοφονία στην Καλαμαριά: «Αναζητείται ακόμη 1 άτομο, δεν έχουμε ξεκάθαρα την αιτία της επίθεσης»

Αναζητείται ακόμη 1 άτομο τουλάχιστον, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί και φαίνεται να βρισκόταν μαζί με το θύμα στο σημείο που έγινε το φονικό στην Καλαμαριά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (12/3), όπως ανέφερε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου σε συνέντευξή της.

«Εξετάζεται βέβαια βιντεοληπτικό υλικό και τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν αποτελέσματα», σημείωσε στον ΣΚΑΪ.

Υπάρχει ήδη άσκηση ποινικής δίωξης για 3 άτομα στη συγκεκριμένη υπόθεση.

«Ο πρώτος κατηγορούμενος διώκεται και για παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή, ενώ για τα άλλα 2 άτομα που φέρεται να βρίσκονταν στο σημείο με το θύμα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για την αθλητική νομοθεσία και για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του δράστη», υπενθύμισε η κ. Δημογλίδου.

Όπως σημείωσε σε άλλο σημείο, «γνωρίζουμε ότι οι δυο πλευρές είναι φίλαθλοι δύο διαφορετικών ομάδων, αλλά δεν έχουμε ξεκάθαρα την αιτία της συγκεκριμένης επίθεσης. Έχουμε μόνο τη θέση του κατηγορούμενου, το διευκρινίζω αυτό. Άλλωστε, η ποινική δίωξη του κατηγορούμενου δεν περιλαμβάνει την αθλητική νομοθεσία, όμως νομίζω θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα όταν απολογηθούν και οι άλλοι 2 εμπλεκόμενοι».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα το φως της δημοσιότητας είδε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο με τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου θύματος το οποίο έχει μπει και αυτό στο μικροσκόπιο των Αρχών,

