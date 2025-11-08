Δημοκρατικός υποψήφος πάστορας στο Τέξας ακολουθεί πορνοστάρ και μοντέλα OnlyFans στο Instagram!

Στις ΗΠΑ Ο 36χρονος Ταλαρίκο, υποψήφιος πάστορας και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Τέξας, έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες σε μία από τις νέες φιγούρες της χριστιανικής πτέρυγας των Δημοκρατικών.

Πέθανε ο θρυλικός παρουσιαστής Κουέντιν Γουίλσον

Τονίζει συχνά ότι ο χριστιανισμός του αποτελεί τη βάση των προοδευτικών του θέσεων – ιδίως για τη μετανάστευση και την κοινωνική δικαιοσύνη – και δηλώνει ότι θέλει να «ξανακερδίσει τους χριστιανούς» που εγκατέλειψαν το Δημοκρατικό Κόμμα στην πολιτεία του Τέξας στις ΗΠΑ. Έχει δεχθεί δημόσια στήριξη από τον Μπαράκ Ομπάμα, αλλά και από τον γνωστό podcaster Τζο Ρόγκαν.

Ωστόσο, έρευνα του Axios για τη δραστηριότητά του στο Instagram προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για τη συνέπεια ανάμεσα στον λόγο και την εικόνα του: ο λογαριασμός του Ταλαρίκο — με περισσότερους από 1,7 εκατ. ακόλουθους και περίπου 3.700 λογαριασμούς που ακολουθεί — έχει στα «following» του τουλάχιστον δέκα λογαριασμούς γυναικών που παρουσιάζονται ως ηθοποιοί πορνό, συνοδοί (escorts) ή μοντέλα του OnlyFans.

Σύμφωνα με το Axios, ο Ταλαρίκο έχει κάνει επίσης «like» σε φωτογραφίες μιας γυναίκας από το Όστιν, η οποία διατηρεί ταυτόχρονα λογαριασμό στο OnlyFans και σελίδα στην πλατφόρμα EscortBook.com, που απευθύνεται σε συνοδούς. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες δεν περιείχαν γυμνό, κάτι που έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται σε μεγάλο βαθμό από τους κανόνες του Instagram.

Ανάμεσα στους λογαριασμούς που ακολουθεί περιλαμβάνεται και αυτός γνωστής πορνοστάρ με το καλλιτεχνικό όνομα Ζιζέλ Πάλμερ (@honky_tonkangel, σχεδόν 250.000 ακόλουθοι). Ορισμένα από τα ίδια usernames εμφανίζονται και σε ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη βιομηχανία πορνό ή με escorting, καθώς και στο OnlyFans, με σαφώς σεξουαλικό περιεχόμενο.

Η απάντηση Ταλαρίκο: «Ακολουθούμε λογαριασμούς χωρίς έλεγχο»

Απαντώντας στο Axios, ο εκπρόσωπος της καμπάνιας, Τζέι Τι Ένις, υποστήριξε ότι τον λογαριασμό διαχειρίζονται τόσο ο ίδιος ο Ταλαρίκο όσο και η ομάδα του και ότι η πρακτική τους είναι να κάνουν follow back λογαριασμούς με μεγάλη απήχηση, «χωρίς να ερευνούν το υπόβαθρό τους». Οι περισσότεροι από τους λογαριασμούς αυτούς έχουν, σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 50.000 ακόλουθους.

Ο Ένις διαβεβαίωσε ακόμη ότι ο Ταλαρίκο «δεν έχει ποτέ εγγραφεί σε OnlyFans ούτε έχει χρησιμοποιήσει υπηρεσίες escorts» και ότι «δεν γνώριζε με ποιον τρόπο αυτές οι γυναίκες βγάζουν τα προς το ζην». Πρόσθεσε πάντως ότι ο υποψήφιος «δεν τις κρίνει» και «δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε μια προσπάθεια διασυρμού τους για χάρη clickbait άρθρων», καθώς – όπως είπε – «η χριστιανική του πίστη τον καλεί να μην το κάνει».

Η καμπάνια αναφέρει επίσης ότι έχει ανταλλάξει μήνυμα μόνο με έναν από τους συγκεκριμένους λογαριασμούς, απαντώντας με ένα απλό «ευχαριστώ» σε story που φαινόταν να προωθεί την προεκλογική του εκστρατεία. Ο ίδιος ο Ταλαρίκο δεν διατέθηκε στα ΜΜΕ για άμεσο σχόλιο.

Πολύ προβεβλημένος υποψήφιος σε κρίσιμη μάχη για τη Γερουσία του Τέξας

Ως υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις γερουσιαστικές εκλογές του 2026 στο Τέξας, ο Τζέιμς Ταλαρίκο έχει δομήσει την καμπάνια του γύρω από έναν έντονα θρησκευτικό λόγο, φτάνοντας στο σημείο, στο βίντεο έναρξης της εκστρατείας του, να συγκρίνει τη βιβλική σκηνή όπου ο Ιησούς διώχνει τους αργυραμοιβούς από τον Ναό με την ανάγκη, σήμερα, να αντιμετωπιστούν οι δισεκατομμυριούχοι και τα «ισχυρά συμφέροντα».

Στην εσωκομματική αναμέτρηση των Δημοκρατικών θα αναμετρηθεί με τον Κόλιν Όλρεντ, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, που ηττήθηκε από τον Τεντ Κρουζ στις εκλογές του 2024. Στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών, ο εν ενεργεία γερουσιαστής Τζον Κόρνιν δέχεται την πρόκληση του ιδιαίτερα αμφιλεγόμενου γενικού εισαγγελέα του Τέξας, Κεν Πάξτον, στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ένα βαθιά συντηρητικό Τέξας, οι Δημοκρατικοί εκτιμούν ότι έχουν παρ’ όλα αυτά ένα «παράθυρο ευκαιρίας», ειδικά αν οι Ρεπουμπλικανοί επιλέξουν τον Πάξτον, που είναι βεβαρημένος με σκάνδαλα, αντί για τον πιο «παραδοσιακό» Κόρνιν. Το ερώτημα είναι αν αυτή η υπόθεση με τους λογαριασμούς του Instagram θα πλήξει την εικόνα του Ταλαρίκο, ο οποίος επιχειρεί να εμφανιστεί ως εκφραστής μιας αριστεράς «εμπνευσμένης από το Ευαγγέλιο».

