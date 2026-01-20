Δήμος Αιγιαλείας: Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων

Στον Δήμο Αιγιαλείας κλειστά θα παραμείνουν αύριο (21/1/2026) τα σχολεία. Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Ο Κυρανάκης να δώσει διευκρινίσεις, δεν υπάρχει καμία ρητή και δεσμευτική αναφορά προς τη Hellenic Train για τον Οδοντωτό»

«Με απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλου αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Δημοτικών Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων) και των ΚΔΑΠ σε όλη την Αιγιάλεια, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, λόγω της επιδείνωσης καιρού που αναμένεται σύμφωνα με το τελευταίο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και πάνω από όλα για την ασφάλεια των μαθητών.

Παράλληλα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, κλειστές θα παραμείνουν όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά την διάρκεια της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, λόγω των συνεχιζόμενων προβλέψεων για περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με γνώμονα την ασφάλεια των μετακινήσεων των χιλιάδων μαθητών».

