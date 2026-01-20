Δήμος Αιγιαλείας: Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων

Από τον δήμαρχο Παναγιώτη Ανδριόπουλο

Δήμος Αιγιαλείας: Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων
20 Ιαν. 2026 21:31
Pelop News

Στον Δήμο Αιγιαλείας κλειστά θα παραμείνουν αύριο (21/1/2026) τα σχολεία. Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Ο Κυρανάκης να δώσει διευκρινίσεις, δεν υπάρχει καμία ρητή και δεσμευτική αναφορά προς τη Hellenic Train για τον Οδοντωτό»

«Με απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλου αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Δημοτικών Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων) και των ΚΔΑΠ σε όλη την Αιγιάλεια, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, λόγω της επιδείνωσης καιρού που αναμένεται σύμφωνα με το τελευταίο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και πάνω από όλα για την ασφάλεια των μαθητών.

Παράλληλα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, κλειστές θα παραμείνουν όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά την διάρκεια της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, λόγω των συνεχιζόμενων προβλέψεων για περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με γνώμονα την ασφάλεια των μετακινήσεων των χιλιάδων μαθητών».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:51 Πάτρα: Η κακοκαιρία κλείνει το Πανεπιστήμιο, αναβάλλει τις εξετάσεις!
21:41 Πάτρα: Αλλαγή εφημερίας στα νοσοκομεία λόγω της κακοκαιρίας!
21:31 Δήμος Αιγιαλείας: Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων
21:21 Βγήκε ο αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
21:10 Στους 42 οι νεκροί στην Ισπανία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία
20:59 «Ο Κυρανάκης να δώσει διευκρινίσεις, δεν υπάρχει καμία ρητή και δεσμευτική αναφορά προς τη Hellenic Train για τον Οδοντωτό»
20:48 Δήμος Πατρέων: Κλειστά τα πάντα, ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθμοί, Βρεφοκομείο, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ
20:37 Ηρθε και προπονήθηκε με τη ΝΕΠ η Φούκα Νισιγιάμα
20:26 Κλειστά όλα τα σχολεία στη Δυτική Ελλάδα! Η απόφαση πάρθηκε από τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη
20:17 Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Κλειστά τα σχολεία των ΚΔΑΠ και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
20:03 Πάτρα: Δένδρο κατεδαφίστηκε από την κακοκαιρία και προσγειώθηκε σε ΙΧ στο πάρκινγκ του Καραμανδάνειου! ΦΩΤΟ
19:51 «Ποιος δολοφόνος είναι καλός; Ήταν ένας μπεκρής που έπινε, όλη μέρα έπινε», νέες μαρτυρίες για το φονικό στο Αγρίνιο
19:41 Νεότερη απόφαση του Δήμου Πατρέων, κλειστά όλα τα σχολεία και προτροπή στην κυβέρνηση
19:31 Αχαΐα: Οι αγρότες αποχωρήσαν από το μπλόκο της Εγλυκάδας
19:21 Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές σε όλη Ελλάδα θα είναι κλειστά τα σχολεία αύριο
19:11 «Εκεί ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, αλλά δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά, όπως εδώ», Πλακιάς για Τέμπη και Ισπανία
19:00 Τι θα ζήσει η δύσμοιρη Ισπανία
18:55 Lidl Ελλάς: Ανανεωμένο και διευρυμένο κατάστημα στην Κομοτηνή
18:51 Ευρωκοινοβούλιο: Αποφασίστηκε το «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία
18:41 Στα κόκκινα Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ