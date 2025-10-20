Δήμος Αιγιαλείας: Μειώσεις στα δημοτικά τέλη για το 2026

Η απόφαση της δημοτική Αρχής Αιγιαλείας ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου

Δήμος Αιγιαλείας: Μειώσεις στα δημοτικά τέλη για το 2026
20 Οκτ. 2025 18:04
Pelop News

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ.Παναγιώτης Ανδριόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ.Κώστας Βούλγαρης, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ανακοίνωσαν ένα σύνολο στοχευμένων μειώσεων στα δημοτικά τέλη για το 2026, με στόχο την οικονομική ελάφρυνση των πολιτών και τη στήριξη των επιχειρηματικών και αγροτικών δραστηριοτήτων της περιοχής.

Στην συνέχεια ο κ. Βούλγαρης ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες της Οικονομικής Υπηρεσίας για την άριστη συνεργασία.

«Αποφασίσαμε ως Δημοτική Ομάδα να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές μειώσεις, όσο βέβαια μας το επιτρέπουν τα οικονομικά μας, ώστε να μην εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός του 2026. Ωστόσο, πρόκειται για μια σημαντική ανταπόδοση προς τους πολίτες μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι μειώσεις:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Οικίες (σε όλο τον Δήμο): –10%

Τράπεζες, Σούπερ Μάρκετ, ΠάροχοιΤηλεπικοινωνιών, ΕΛΤΑ, Σιδηρόδρομοι: 0% (σταθερά)

Βιομηχανίες / Αγροτικοί Συνεταιριστικοί Οργανισμοί

-Έως 1.000 μ²: –22%

-Από 1.001 έως 6.000 μ²: –22%

-Από 6.001 μ² και άνω: –29%

Επαγγελματικοί χώροι – Καταστήματα – Εστίαση / Αναψυχή –23%

Αθλητικές Εγκαταστάσεις –Πολιτιστικοί Χώροι

Δωρεάν χρήση για: Σχολεία, ΕΚΑΜΕ, Ιερά Μητρόπολη, Σώματα Ασφαλείας, Δομές Πρόνοιας.

–        Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Ο Δήμος Αιγιαλείας προχώρησε και σε σημαντικές κοινωνικές ελαφρύνσεις, με αυξημένα ποσοστά απαλλαγών:

-Πολύτεκνοι: Από 30% σε 50% μείωση (υπό προϋποθέσεις)

-Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ):

-Πάνω από 80% αναπηρία: 100% απαλλαγή

-Από 67% έως 79%: από 20% σε30% μείωση

-Οικονομικά αδύναμοι: Με το όριο νααυξάνεται από 5.000€ σε 7.000€(Ετήσιο εισόδημα), 50% μείωση των τελών.

Επίσης ο κ. Βούλγαρης υπογράμμισε ότι η αύξηση της εισπραξιμότητας αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης:

Τακτικά έσοδα 01/01 – 30/09/2024: 13.632.000 €

Τακτικά έσοδα 01/01 – 30/09/2025: 16.440.000 €

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος σημείωσε:

«Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι καρπός πενταετούς ορθολογιστικής διαχείρισης, συνέπειας και διαφάνειας στον Δήμο μας. Συνεχίζουμε με στόχο τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αιγιάλειας.»

 

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:43 Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις άνδρες για τη ληστεία στην Αμαλιάδα
19:35 Ο καιρός (22/10/2024( συνεχίζει να αγριεύει: Έρχονται βροχές και καταιγίδες!
19:25 Πριν τη φυλακή ο Σαρκοζί πήγε στον Μακρόν
19:16 Αλεξ. Καρμοίρης στον Peloponnisos fm : «Δίκαιη νίκη κόντρα στη Θύελλα»
19:06 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη MED9: Oι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από ανατολάς αλλά κι από τον νότο, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:00 Πάτρα: «Βουλιάζει» η Μαιζώνος με λίγη βροχή ΦΩΤΟ
18:49 Ο Τζιν Χάκμαν δεν άφησε τίποτα στα παιδιά του! Σε δημοπρασία η προσωπική του συλλογή
18:37 Όχημα του Δήμου Ναυπακτίας έπεσε σε γκρεμό, τύχη βουνό είχε ο οδηγός! ΦΩΤΟ
18:32 Μεγάλη γιορτή με μεγάλες προσφορές! Το νέο, μεγαλύτερο κατάστημα ΙΚΕΑ Πάτρα γιορτάζει έναν χρόνο
18:30 Η ασέβεια του Βρετανικού Μουσείου να παραθέσει δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα
18:21 Ας οπλιστούν με υπομονή για την Παναχαϊκή
18:19 Αχαΐα: Σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων με τον γγ Σπύρο Πρωτοψάλτη – Τι είπε για τις αποζημιώσεις 
18:12 Σεισμός «ταρακούνησε» τη Γαύδο
18:08 Νετανιάχου: «Πρέπει να φέρουμε πίσω τους δολοφονημένους ομήρους, μέχρι τον τελευταίο»
18:04 Δήμος Αιγιαλείας: Μειώσεις στα δημοτικά τέλη για το 2026
18:00 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη στην «Π»: Είναι πολύ το χρήμα….
17:55 Στο νοσοκομείο ο θρυλικός Ντιέγκο Φορλάν! ΒΙΝΤΕΟ
17:53 Πάτρα: Σιωπή και κυνισμός από τη δημοτική Αρχή Πελετίδη για τον Ανδρέα Αποσκίτη – Καταψηφίστηκαν προτάσεις τιμής
17:42 Πέθανε ο Σέρβος πρώην στρατηγός Πάβκοβιτς, ήταν καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου
17:30 «Είμαι αστυνομικός και ανεβάζω ένα βίντεο στο οποίο ο πρώην μου, εν ενεργεία αστυνομικός, με ξυλοκοπεί», σοβαρή καταγγελία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ