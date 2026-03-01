Δήμος Αναστασιάδης: Δεν με συγκινεί καμία από τις νέες Ελληνίδες τραγουδίστριες

Δήμος Αναστασιάδης: Δεν με συγκινεί καμία από τις νέες Ελληνίδες τραγουδίστριες
01 Μαρ. 2026 12:34
Pelop News

Τις νέες Ελληνίδες τραγουδίστριες σχολίασε ο Δήμος Αναστασιάδης, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο που να ξεχωρίζει για την πορεία του στη μουσική.

Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Αστερόσκονη», που προβλήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, εκφράζοντας την εκτίμησή του για μεγάλες Ελληνίδες τραγουδίστριες, όπως η Σωτηρία Μπέλλου, η Χάρις Αλεξίου και η Ελευθερία Αρβανιτάκη, σημειώνοντας πόσο τον έχουν συγκινήσει.

Παράλληλα, ο Δήμος Αναστασιάδης τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικές φωνές, χωρίς ωστόσο να έχει ξεχωρίσει κάποια νεαρή καλλιτέχνιδα κάτω των 35 ετών: «Έχω μια αδυναμία στη Σωτηρία Μπέλλου. Η Χάρις Αλεξίου νομίζω ότι είναι η γυναίκα που με έχει κάνει να κλάψω περισσότερες φορές απ’ όλους. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, πέρασα πολύ ωραία εκείνη την εποχή μαζί της. Έχουμε απίστευτες φωνές στην Ελλάδα. Από τις νέες Ελληνίδες τραγουδίστριες, δεν με συγκινεί καμία. Από 35 και πάνω μπορώ να πω πολλές. Όταν έχεις μεγαλώσεις με φωνές – μεγαθήρια, όπως Βίκυ Μοσχολιού, Χάρις Αλεξίου, τι να πεις; Κάτι χάνεται, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για εμάς τους άντρες».

