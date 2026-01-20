Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Κλειστά τα σχολεία των ΚΔΑΠ και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Η απόφαση και η ανακοίνωση

20 Ιαν. 2026 20:17
Pelop News

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας γνωστοποίησε ότι λόγω κακοκαιρίας θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο Τετάρτη 21/1/2026.

Η ανακοίνωση:

«Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενημερώνει πως με απόφαση του Δημάρχου, Γρηγόρη Αλεξοπούλου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των ισχυρών θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή μας, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) του Δήμου, των ΚΔΑΠ Ράχης και Δύμης και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Κ. Αχαΐας και Α’ Διασποράς 116 Π.Μ. την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Η απόφαση του Δημάρχου ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού».

