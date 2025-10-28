Δήμος Ερυμάνθου: «Η απόφαση για το κλείσιμο καταστήματος ΕΛΤΑ προκαλεί αγανάκτηση»

Την έντονη διαμαρτυρία του για το κλείσιμο του Καταστήματος ΕΛ.ΤΑ. Χαλανδρίτσας που συνιστά ένα ακόμη πλήγμα για την ορεινή περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου και υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών εκφράζει με επιστολή του προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ, ο Δήμαρχος, Θόδωρος Μπαρής.

Στην επιστολή του, ο Δήμαρχος αναφέρει πως «η απόφαση για το κλείσιμο του Κεντρικού Καταστήματος των ΕΛΤΑ στη Χαλανδρίτσα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής αναδιάρθρωσης του δικτύου των Ελληνικών Ταχυδρομείων, προκαλεί έντονη ανησυχία και δικαιολογημένη αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία του Δήμου Ερυμάνθου. Η Χαλανδρίτσα δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη κοινότητα. Είναι η διοικητική και εμπορική έδρα του Δήμου Ερυμάνθου, εξυπηρετώντας καθημερινά δεκάδες επαγγελματίες, αγρότες, ηλικιωμένους και κατοίκους των γύρω χωριών. Το κατάστημα των ΕΛΤΑ λειτουργεί επί δεκαετίες ως σημείο αναφοράς, εξυπηρέτησης και κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την περιοχή.

Το κλείσιμό του δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή διοικητική πράξη. Συνιστά ένα ακόμη βήμα υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών και περαιτέρω απομόνωσης της ορεινής και ημιορεινής υπαίθρου. Οι κάτοικοι θα αναγκαστούν να διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα για την εξυπηρέτηση βασικών συναλλαγών, με σημαντικό κόστος σε χρόνο, χρήμα και ασφάλεια, ιδίως για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».

Ο Δήμος Ερυμάνθου εκφράζει κατηγορηματικά την αντίθεσή του στο κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ και ζητά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες των κατοίκων του Δήμου, ενώ καλεί τη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. να να ανακαλέσει την απόφασή της.

«Σε μια εποχή που γίνεται συνεχής αναφορά στην ισόρροπη ανάπτυξη και τη στήριξη της περιφέρειας, τέτοιες αποφάσεις αναιρούν στην πράξη κάθε σχετική δέσμευση και πλήττουν ευθέως τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών. Η τοπική κοινωνία του Ερυμάνθου έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη ότι δεν μένει σιωπηλή απέναντι στην αδικία. Το ίδιο θα πράξει και τώρα», καταλήγει στην επιστολή του, ο Δήμαρχος, Θ. Μπαρής.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



