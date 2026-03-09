Δήμος Ερυμάνθου: Οι απαντήσεις στον Κανελλόπουλο για Σφαγεία, Πυροπροστασία και αντιπλημμυρικά

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον Δήμο Ερυμάνθου Διαμαντής Κανελλόπουλος με ανακοίνωση του αναφέρθηκε στις απαντήσεις που έλαβε η παράταξη του από τον Δήμο στα θέματα που έθεσε στη πρόσφατη συνεδρίαση λογοδοσίας.

Η ανακοίνωση:

Στην πρόσφατη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ερυμάνθου, η παράταξη μας ανέδειξε τέσσερα κομβικά ζητήματα.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ (Διαμαντής Κανελλόπουλος)

Τα Δημοτικά Σφαγεία παραμένουν κλειστά, καθώς ο βιολογικός επεξεργαστής δεν είναι λειτουργικός και βρίσκεται εκ νέου στο στάδιο τεχνικής μελέτης.

Παρά το γεγονός ότι η ίδια Δημοτική Αρχή διοικεί τον Δήμο εδώ και χρόνια, δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα λύση σε ένα κρίσιμο ζήτημα για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής.

Η επίκληση της μη λειτουργικότητας του βιολογικού επεξεργαστή μετά την λειτουργεία του Φράγματος Αστερίου δεν μπορεί να δικαιολογήσει την πολυετή αδράνεια.

Το ερώτημα παραμένει σαφές, γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη μέριμνα για τη δρομολόγηση λύσης, ώστε να μην παραμένει ανενεργή μια τόσο σημαντική υποδομή για τους κτηνοτρόφους της περιοχής;

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ –Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο, 470.000ε (Δημήτρης Δριβίλας)

Κατά τη συζήτηση για το έργο ενίσχυσης της πυροπροστασίας, η Δημοτική Αρχή παραδέχθηκε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο και ότι το έργο δεν εκτελέστηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Τέθηκε ένα σοβαρό ερώτημα:

Πώς είναι δυνατόν η αρμόδια επιτροπή να παραλάβει ένα έργο που αποκλίνει από τη μελέτη και δεν θωρακίζει ουσιαστικά τις κατοικημένες περιοχές;

Στο κρίσιμο αυτό ζήτημα δεν δόθηκε σαφής απάντηση, γεγονός που δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ο δρόμος Χαλανδρίτσα – Άγιος Γεώργιος (Διονύσιος Γεωργαντόπουλος)

Η Δημοτική Αρχή παραδέχθηκε ότι η κατασκευή του δρόμου δεν υλοποιήθηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, αλλά προσαρμοζόταν στα προβλήματα που εμφανίζονταν κατά την εκτέλεση του έργου.

Η παραδοχή αυτή αναδεικνύει ένα σοβαρό ζήτημα:

Η αρχική μελέτη φαίνεται ότι δεν ανταποκρινόταν στις πραγματικές ανάγκες του έργου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία του.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος)

Τέθηκε το κατεπείγον ζήτημα της προστασίας των περιοχών της Τριταίας που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 21ης Ιουνίου 2024.

Ο κ. Μπαρής παραδέχθηκε ότι η αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς και των επακόλουθων βροχοπτώσεων δεν έγινε στον βαθμό που θα έπρεπε, χωρίς όμως να παρουσιαστεί σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Επισημάναμε ότι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων αφήνουν κατοίκους και περιουσίες εκτεθειμένους σε έντονα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα σε μια περιοχή που έχει ήδη πληγεί.

Η παράταξή μας θα συνεχίσει να ασκεί ουσιαστικό και θεσμικό έλεγχο, απαιτώντας διαφάνεια, σωστό τεχνικό σχεδιασμό και άμεση υλοποίηση των έργων που αφορούν την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την καθημερινότητα των συνδημοτών μας”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



