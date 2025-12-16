Δήμος Ερυμάνθου: Ομόφωνη έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος, τι περιλαμβάνει

Το Τεχνικό Πρόγραμμα εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ερυμάνθου κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας αντιδημάρχου, Εύας Μπερδένη, η οποία ανέφερε πως ο σχεδιασμός της δημοτικής Αρχής περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που αφορούν έργα, προμήθειες και υπηρεσίες. Σε αυτό εντάσσονται δράσεις που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2025, συνεχιζόμενα έργα παλαιότερων ετών, καθώς και νέες παρεμβάσεις.

Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της βελτίωσης των υποδομών και της αναβάθμισης ποιότητας ζωής των δημοτών επετεύχθη με την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 2026 του Δήμου Ερυμάνθου, το οποίο παρουσιάζει σημαντική αύξηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποτυπώνοντας τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τη στρατηγική αξιοποίησης διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τεχνικού Προγράμματος, το συνολικά εγγεγραμμένο ποσό για το έτος 2026 ανέρχεται σε 13.245.979,51 ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει την αυξημένη χρηματοδοτική δυναμική και τη στοχευμένη προσπάθεια ωρίμανσης και υλοποίησης έργων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και από πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) και ίδιους πόρους του Δήμου, ενισχύοντας την υλοποίηση αναγκαίων υποδομών και παρεμβάσεων.

Μεταξύ των έργων και δράσεων που ξεχωρίζουν και είναι σε φάση δημοπράτησης είναι:

▪ «Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Δικτύων Άρδευσης Δήμου Ερυμάνθου»

▪ «Έργα βελτίωσης οδών στην Δ.Ε. Φαρρών του Δήμου Ερυμάνθου»

▪ «Έργα βελτίωσης οδών στην Δ.Ε. Τριταίας του Δήμου Ερυμάνθου»

▪ «Έκτακτη Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης για την αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης, μετά την πυρκαγιά της 21ης Ιουνίου 2024 στον Δήμο Ερυμάνθου»

▪ «Ανακατασκευή Τεχνικών Έργων πρόληψης και Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου εξαιτίας της πυρκαγιάς της 21ης Ιουνίου 2024 στον Δήμο Ερυμάνθου»

▪ «Αντιπλημμυρικά έργα πρόληψης – αντιμετώπισης των συνεπειών της πυρκαγιάς της 21ης Ιουνίου 2024 στον Δήμο Ερυμάνθου».

Αντίστοιχα, οι δράσεις που έχει ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνεται το φυσικό τους αντικείμενο τους είναι:

• «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Ερυμάνθου (Δημιουργία περιμετρικών αντιπυρικών ζωνών μέσου πλάτους 10 μέτρων πέριξ οικισμών ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στον Δήμο Ερυμάνθου)»

• «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φαρρών Δήμου Ερυμάνθου

• «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ερυμάνθου»

• «Βελτίωση του Δρόμου από θέση “Κυπαρίσσι” προς Ερυμάνθεια».

Αντίστοιχα, νέα έργα που εντάχθηκαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2026 είναι:

• «Εργασίες βελτίωσης οδοποιϊας Δήμου Ερυμάνθου»

• «Μετατροπή του Δημοτικού κτιρίου Βασιλικού σε παιδικό σταθμό

• «Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδοστρωμάτων κυκλοφορίας από φθορές και βλάβες δικτύων στην Δ.Ε. Τριταίας»

• «Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδοστρωμάτων κυκλοφορίας από φθορές και βλάβες δικτύων στην Δ.Ε. Καλεντζίου»

• «Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδών και οδοστρωμάτων από φθορές στην Δ.Ε. Φαρρών»

• «Έργα βελτίωσης και αποκατάστασης οδών και προσβάσεων από φθορές στην Δ.Ε. Λεοντίου».

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θεόδωρος Μπαρής δήλωσε: «Συνεχίζουμε συντονισμένα και στοχευμένα την προσπάθεια για την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος της τοπικής μας κοινωνίας. Η έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του 2026, με αυξημένο προϋπολογισμό κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι παραμένουμε προσανατολισμένοι στο όραμά μας για έναν Δήμο σύγχρονο, λειτουργικό και αναπτυξιακό. Προτεραιότητά μας είναι η υλοποίηση έργων ουσίας που βελτιώνουν τις υποδομές, ενισχύουν την τοπική οικονομία και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



