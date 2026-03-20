Σακοράφα στο Δήμο Ήλιδας: Στο επίκεντρο οι Παγκόσμιοι Παιδικοί Αγώνες 2027

Επίσημη επίσκεψη της προέδρου του ΣΕΓΑΣ Σοφίας Σακοράφα στον Δήμο Ήλιδας

20 Μαρ. 2026 9:45
Pelop News

Σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του αθλητικού προφίλ της Ηλείας αποτέλεσε η επίσημη επίσκεψη της Προέδρου του ΣΕΓΑΣ, Σοφίας Σακοράφα, στον Δήμο Ήλιδας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Αμαλιάδας, με βασικό άξονα τον σχεδιασμό και την προετοιμασία για τη διοργάνωση των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων «ΟΛΥΜΠΙΑ – ΗΛΙΔΑ 2027».

Η κυρία Σακοράφα συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ήλιδας κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κ. Γιώργο Κράλλη, οι οποίοι την ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις του ΔΑΚ και κυρίως στο Στάδιο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η μεγάλη πρόκληση των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων «ΟΛΥΜΠΙΑ – ΗΛΙΔΑ 2027», μια διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας που αναμένεται να αναδείξει τον ιστορικό ρόλο της Ήλιδας, ως διοργανώτριας πόλης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας.

Σακοράφα στο Δήμο Ήλιδας: Στο επίκεντρο οι Παγκόσμιοι Παιδικοί Αγώνες 2027Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, εξετάστηκαν λεπτομερώς οι ανάγκες των αθλητικών υποδομών του Αθλητικού Κέντρου, προκειμένου να πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές για τα αγωνίσματα του στίβου. Η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για το όραμα του Δήμου και δεσμεύτηκε για την αμέριστη συμπαράσταση του ΣΕΓΑΣ σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, την παροχή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού για την επιτυχία των Αγώνων του 2027, αλλά και τη στήριξη του Δήμου στη διεκδίκηση εγχώριων αθλητικών μεγάλων διοργανώσεων, ενισχύοντας το προφίλ της πόλης ως αθλητικού κέντρου αναφοράς.

Η συνάντηση έκλεισε με τη διαβεβαίωση και των δύο πλευρών για διαρκή επικοινωνία, ώστε να δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στις αθλητικές υποδομές του Δήμου. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ήλιδας αμέσως μετά τη συνάντηση: «Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε μια εμβληματική μορφή του ελληνικού αθλητισμού, την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα. Η παρουσία της εδώ δεν ήταν μόνο τιμητική, αλλά και ουσιαστική.

Συζητήσαμε διεξοδικά για το μεγάλο μας στοίχημα, τους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες του 2027, από κοινού με την Αρχαία Ολυμπία. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το Δήμο μας σε έναν σύγχρονο αθλητικό πόλο, αντάξιο της βαριάς κληρονομιάς που φέρει ως η περιοχή που γέννησε το Ολυμπιακό Ιδεώδες.

Η δέσμευση της κας Σακοράφα για συνεχή επαφή και έμπρακτη στήριξη του ΣΕΓΑΣ -τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε τεχνογνωσία- μας γεμίζει σιγουριά. Ξεκινάμε μια σταθερή συνεργασία για να προσφέρουμε στους νέους αθλητές μας και στους επισκέπτες μας, διοργανώσεις υψηλού επιπέδου.

