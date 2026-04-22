Δήμος Ήλιδας: Συνάντηση Χριστοδουλόπουλου με την Μαρινίκη Θεοδώρου, στο επίκεντρο η υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση
22 Απρ. 2026 17:28
Pelop News

Το γραφείο του Δημάρχου Ήλιδας κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου επισκέφθηκε η Αναπληρώτρια Τομεάρχης Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κα Μαρινίκη Θεοδώρου, στο πλαίσιο των επαφών της με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ιδιαίτερης πατρίδας της, της Ηλείας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, ο Δήμαρχος ενημέρωσε αναλυτικά την κα Θεοδώρου για τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ήλιδας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων από την Πολιτεία, ώστε η περιοχή να επανέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα διαχρονικά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση των Δήμων, σε συνδυασμό με τη συνεχή αύξηση των αρμοδιοτήτων τους, γεγονός που δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες λειτουργίας για τους ΟΤΑ.
Από την πλευρά της, η κα Θεοδώρου απέδειξε ότι διαθέτει ουσιαστική γνώση των ζητημάτων που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση, ενώ άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επισημάνσεις της δημοτικής αρχής.
Τόνισε, δε, ότι τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα των Δήμων σε ολόκληρη τη χώρα αποτελούν τροχοπέδη για κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σχέδιο γνώση και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.
Στη συνάντηση συμμετείχαν -επίσης- οι Αντιδήμαρχοι κ. Μάκης Παπαγιαννόπουλος, κ. Αλέξανδρος Γεωργούλης, κ. Ηλίας Ευσταθόπουλος και κ. Γιώργος Κράλλης, οι οποίοι συνέβαλαν με τις τοποθετήσεις τους στην ανάδειξη επιμέρους ζητημάτων και αναγκών του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Ήλιδας ευχαρίστησε την κα Θεοδώρου για την επίσκεψή της και το ενδιαφέρον που επιδεικνύει σε σχέση με τα θέματα της περιοχής, ευχόμενος κάθε επιτυχία στο έργο της ως Αναπληρώτρια Τομεάρχης Οικονομίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
