Δήμος Καλαβρύτων: Καινούργια ημιφορτηγά ενισχύουν το στόλο του Τμήματος Περιβάλλοντος

Τα δυο νέα ημιφορτηγά, μάρκας Isuzu (pick up 4X4 διπλής καμπίνας) αποκτήθηκαν απ’ τον Δήμο Καλαβρύτων μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών με συνολική δαπάνη 87.000 ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

03 Φεβ. 2026 18:17
Pelop News

Παρελήφθησαν απ’ τον Δήμο Καλαβρύτων τα δυο καινούργια ημιφορτηγά 4Χ4 τα οποία ήδη διατέθηκαν στο Τμήμα Περιβάλλοντος, ενισχύοντας σημαντικά το στόλο οχημάτων της Υπηρεσίας.

Τα δυο νέα οχήματα έρχονται να βελτιώσουν σημαντικά τις επιχειρησιακές ικανότητες του Τμήματος Περιβάλλοντος και να εμπλουτίσουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου Καλαβρύτων.

«Η παραλαβή των δυο νέων ημιφορτηγών 4Χ4 εντάσσεται στο σχεδιασμό του Δήμου Καλαβρύτων για τη διαρκή ενίσχυση και ανανέωση του εξοπλισμού μας με γνώμονα πάντα τις καθημερινές επιχειρησιακές ανάγκες των Υπηρεσιών μας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών», ανέφερε σε δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος.

