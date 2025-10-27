Δήμος Πατρέων: “Αλμυρό” το παρκάρισμα χωρίς κάρτα – Τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, το πρόστιμο για παραβάσεις στάθμευσης διαμορφώνεται πλέον στα 30 ευρώ, ενώ το αντίτιμο αγοράς χρόνου στάθμευσης (0,30 €) παραμένει αμετάβλητο.

Ο Δήμος Πατρέων υπενθυμίζει στους οδηγούς ότι οι νέες ρυθμίσεις ισχύουν στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.5209/2025), επισημαίνοντας την ανάγκη τήρησης των κανόνων στάθμευσης στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης.

Η δημοτική αρχή υπογραμμίζει πως ο έλεγχος και η ορθή χρήση των θέσεων στάθμευσης συμβάλλουν στην εύρυθμη κυκλοφορία και στη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών.

