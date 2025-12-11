Δήμος Πατρέων: «Ανεπιθύμητοι οι φασίστες στις γειτονιές και στα σχολεία των παιδιών μας»

Ο Δήμος Πατρέων, στηρίζει και θα συμμετέχει στη συγκέντρωση της Παρασκευή 12/12/2025, στην πλατεία Εργατικών Κατοικιών Ταραμπούρα.

11 Δεκ. 2025 10:24
Pelop News

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας στηρίζει και θα συμμετέχει στη συγκέντρωση που οργανώνουν την Παρασκευή 12/12/2025, στις 7μμ στην πλατεία Εργατικών Κατοικιών Ταραμπούρα, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εργατικών Κατοικιών Ταραμπούρα και τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πάτρας, ημέρα που η εισαγγελέας του Εφετείου Αθηνών παρουσιάζει την πρότασή της σχετικά με την ενοχή ή μη των καταδικασμένων μελών της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής.

Οπως αναφεφέρεται σε ανακοίνωση: «Τις προηγούμενες μέρες οι μαθητές του 10ου Γυμνασίου, μαζί με κατοίκους της περιοχής και τον Πολιτιστικό Σύλλογο έσβησαν φασιστικά συνθήματα, δίνοντας απάντηση στην απόπειρα εμφάνισης φασιστών στο Νότιο Διαμέρισμα.

Ο μόνος τρόποςνα απομονωθούν οι φασίστες είναι η οργανωμένη και συλλογική δράση του λαού και της νεολαίας, που θα τους στείλει οριστικά και αμετάκλητα στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.

Καλούμε τον πατραϊκό λαό και τη νεολαία να συμμετέχει μαζικά στη συγκέντρωση την Παρασκευή 12 Δεκέμβρη».

 

 

