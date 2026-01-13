Δήμος Πατρέων: Αντιδράσεις για το νομοσχέδιο κατάργησης των σχολικών επιτροπών – Κάλεσμα σε κινητοποιήσεις

Τη θέση του για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών εκφράζει ο Δήμος Πατρέων, καλώντας εκπαιδευτικούς, γονείς και φορείς της πόλης σε κινητοποιήσεις.

13 Ιαν. 2026 12:11
Pelop News

Την προσεχή Πέμπτη αναμένεται να κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο περιλαμβάνεται διάταξη για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών σε Δήμους με περισσότερες από 100 σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η συζήτησή του στην Ολομέλεια αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.

Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων γνωστοποιεί τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη ρύθμιση και καλεί συλλόγους γονέων, διευθυντές σχολείων, συλλόγους διδασκόντων, εκπαιδευτικά σωματεία και φορείς της πόλης να τοποθετηθούν δημόσια, κάνοντας λόγο για περαιτέρω υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και οικονομική επιβάρυνση των σχολικών μονάδων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το προγραμματισμένο συλλαλητήριο της 24ης Ιανουαρίου μεταφέρεται για την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή. Παράλληλα, η δημοτική αρχή αποδίδει τη ρύθμιση σε μια διαχρονική πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων, την οποία συνδέει με την ενίσχυση κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση και τη δημιουργία σχολείων «πολλών ταχυτήτων».

Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται αναφορά σε συγχωνεύσεις τμημάτων, σε ζητήματα χρηματοδότησης, στη διαδικασία αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και στη λειτουργία τους, ενώ επισημαίνεται ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών θεωρείται από τη δημοτική αρχή ως ένας ακόμη κρίκος σε μια ευρύτερη αλυσίδα αλλαγών στον χώρο της Παιδείας.

Ο Δήμος Πατρέων καταθέτει επίσης συγκεκριμένα αιτήματα, μεταξύ των οποίων η απόσυρση της διάταξης για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών και η επαναφορά τους σε όλους τους Δήμους, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα σχολεία, η θέσπιση δωρεάν τιμολογίων ενέργειας και ύδρευσης για τις σχολικές μονάδες, η απαλλαγή σχολικών δαπανών από ΦΠΑ, καθώς και η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων.

Η ανακοίνωση καταλήγει με κάλεσμα για συλλογική δράση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, με στόχο –όπως σημειώνεται– τη διασφάλιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.

