Δήμος Πατρέων: Διήμερο Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης 2ος Αγώνας Δρόμου Ειρήνης προς τιμήν του Γρηγόρη Λαμπράκη

Ο Δήμος Πατρέων συμμετέχει στο Πανελλαδικό Διήμερο για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί. Μάλιστα εξέδωσε το εξής ενημερωτικό:

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας συμμετέχει στο Πανελλαδικό Διήμερο Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις 16 και 17 Μάη από τις Επιτροπές Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.

Το φετινό Διήμερο Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης πραγματοποιείται σε μια περίοδο που δεκάδες πολεμικές εστίες είναι σε εξέλιξη, οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών μεγαλώνουν και οι λαοί πληρώνουν τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής και της πολεμικής προετοιμασίας.

Στον όλεθρο που σπέρνουν σε κάθε γωνιά της γης, στην περικοπή των κοινωνικών δαπανών στο όνομα της πολεμικής οικονομίας και την ακρίβεια που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα, δίνουμε απάντηση.

Ο πόλεμος αυτός δεν είναι των λαών και ο λαός μας δεν θα πληρώσει ξανά τα σπασμένα του πολέμου.

Η χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια μετατράπηκε σε ένα απέραντο πολεμικό ορμητήριο και μαγνήτη αντιποίνων, με τις «ευχές» όλων των κυβερνήσεων, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, εκθέτοντας το λαό μας σε μεγάλους κινδύνους. Στην περιοχή μας ο Άραξος, η Ανδραβίδα και το Άκτιο είναι στην διάθεση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για την εξυπηρέτηση των πολεμικών σχεδιασμών και επεμβάσεων, ενώ με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο.

Στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας μετασταθμεύουν δυνάμεις που κινούνται προς Ανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Ο Άραξος είναι πάντα σε ετοιμότητα για να υποδεχθεί πυρηνικά και η βάση του Ακτίου στεγάζει μονάδες ΝΑΤΟϊκής επιτήρησης και αναγνώρισης, λειτουργώντας ως Προκεχωρημένη Επιχειρησιακή Βάση, για εναέριο έλεγχο σε μια τεράστια γεωγραφική ζώνη, που περιλαμβάνει τα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική.

Ο λαός μας έχει τη δύναμη να βάλει εμπόδια στους πολεμικούς τους σχεδιασμούς, όπως έκανε και το 2001, όταν απομακρύνθηκαν τα πυρηνικά από τον Άραξο.

Να δυναμώσει τώρα η πάλη για:

• Απεμπλοκή της Ελλάδας από το πολεμικό σφαγείο.

• Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ.

• Να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό.

• Ούτε σκέψη για πυρηνικά στον Άραξο.

• Να μην πληρώσει ο λαός μας τα «σπασμένα» του πολέμου.

• Λευτεριά στην Παλαιστίνη – Κάτω τα χέρια από την Κούβα.

Ο Δήμος Πατρέων συνδιοργανώνει με την Επιτροπή Ειρήνης για δεύτερη χρονιά τον Αγώνα Δρόμου Ειρήνης προς τιμήν του Γρηγόρη Λαμπράκη, αγωνιστή και μάρτυρα για την ειρήνη, γιατρό, βαλκανιονίκη, αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης και αντιπρόεδρο της ΕΕΔΥΕ.

Με τη συμμετοχή μας στέλνουμε μήνυμα αγώνα και διεθνιστικής αλληλεγγύης προς όλους τους λαούς που παλεύουν ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, την εκμετάλλευση και την καταπίεση.

Καλούμε τη νεολαία και το λαό της Πάτρας να συμμετάσχουν μαζικά το Σάββατο 16 Μάη στην αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση των Επιτροπών Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, στις 19.30 στην πλατεία Γεωργίου και την Κυριακή 17 Μάη στον 2ο Αγώνα Δρόμου Ειρήνης προς τιμήν του Γρηγόρη Λαμπράκη, στις 10.30 το πρωί το Νότιο Πάρκο.

Για τον Αγώνα Δρόμου Ειρήνης

Ο αγώνας θα περιλαμβάνει ελεύθερο τρέξιμο και δυναμικό βάδισμα μήκους 5.000μ, χωρίς συναγωνισμό. Η συμμετοχή στον αγώνα είναι δωρεάν, πριν την έναρξη του αγώναθα δοθούν από τους διοργανωτές αναμνηστικά μπλουζάκια, ενώ θα προσφερθούν χυμοί και νερό.

Στην διαδρομή αυτή, μπορούν να λάβουν μέρος άνδρες, γυναίκες, παιδιά με την συμμετοχή των γονέων τους, οικογένειες, ομάδες αθλουμένων και περιπατητές, με αφετηρία το Νότιο Πάρκο, διαδρομή στην πόλη και τερματισμό στο Νότιο Πάρκο.

Τον Αγώνα Δρόμου Ειρήνης στηρίζουν και συμμετέχουν ο ΕΑΣ-ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, η Αθλητική Ένωση Σωματείων Γυμναστικής Δυτικής Ελλάδας (Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. – Ε.Γ.Ο), ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας «Φειδιππίδης», ο Σύνδεσμος Βετεράνων Αθλητών Στίβου (Σ.Ε.Β.Α.Σ) Πάτρας, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας, καιηΛέσχη Περιπατητών, Δρομέων και Μαραθωνοδρόμων Πάτρας ΦΑΕΘΩΝ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέχρι 13 Μάη στο email eedye.patras@gmail.com και στο τηλέφωνο 6946823701.

