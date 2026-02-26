Δήμος Πατρέων: Η εισήγηση Πλέσσα για το αίτημα 9 εργαζομένων στον ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

Η δημοτική αρχή έδωσε στην δημοσιότητα την εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης, Διονύση Πλέσσα, στην έκτακτη σημερινή, (Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα, την «αίτηση Συνομολόγησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων στο αίτημα 9 εργαζομένων στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 17312/17-2-2026 αίτησή τους, προκειμένου να συναινέσει ο Δήμος στην υπόψη αίτηση και στο περιεχόμενο της Αγωγής αυτών, για ρύθμιση της εργασιακής τους σχέσης».

Το θέμα ψηφίστηκε από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, εκτός από την παράταξη «Σπιράλ», του κ. Ψωμά, που ψήφισε λευκό.

Η εισήγησης του Διονύση Πλέσσα ανέφερε: «Κατ’ αρχάς, ως Δημοτική Αρχή έχουμε τη θέση ότι οι εργαζόμενοι στο Δήμο πρέπει να είναι με μόνιμες σχέσεις εργασίας και με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Είναι διατυπωμένη πάγια η θέση μας αυτή διότι οι εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, προσφέρουν πάγια και διαρκώς έργο προς όφελος της κοινωνίας μέσω των Υπηρεσιών του Δήμου.

Θέση η οποία εμποδίζεται και από τη σημερινή Κυβέρνηση της Ν.Δ όσο και από τις προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που αντικαθιστούν τους μόνιμους εργαζόμενους με συμβάσεις ομηρίας προκειμένου να συρρικνώνεται ο δημόσιος τομέας για να εξυπηρετηθούν τα σχέδια της ιδιωτικοποίησης ακόμα και κρίσιμων Υπηρεσιών του Δημοσίου.

Οι υπ’ όψη εργαζόμενοι ότι σύνολο τους εννιά (9) εργάζονται στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Πατρέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» στο πλαίσιο επίσης του «Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και καταπολέμησης της βίας κατά των Γυναικών»

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Ξενώνα είναι σημαντικές παρέχοντας φιλοξενία Γυναικών αλλά και παιδιών , ψυχολογική στήριξη , κοινωνική στήριξη , Υπηρεσίες προώθησης σε εργασία όπως και η συνεργασία με κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και φορείς.

Ωφελούμενες είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή και πολλαπλές διακρίσεις αλλά και μονογονείς, ΑΜΕΑ, πρόσφυγες με τα παιδιά τους μέχρι συγκεκριμένης ηλικίας αυτών.

Ο Ξενώνας λειτουργεί με κανονισμό και σε μη ανακοινώσιμη διεύθυνση , λειτουργώντας ολόκληρο το 24ωρο.

Οι Υπηρεσίες που προσφέρονται είναι υψηλού επιπέδου έχοντας φιλοξενήσει και φιλοξενεί όπως είπαμε θύματα διαφόρων μορφών βίας , που μέχρι σήμερα από το 2013 ανέρχονται σε 255 άτομα (115 γυναίκες και 140 παιδιά ).

Οι υπ΄ όψη εργαζόμενοι έχουν ασκήσει την από 11/01/2023 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3520/66/2023 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προκειμένου να αναγνωρισθεί ότι συνδέονται με το Δήμο Πατρέων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Σημειώνουμε ότι έχουν προσληφθεί στην Δομή με δημόσια προκήρυξη του Δήμου Πατρέων εγκριθείσα από το ΑΣΕΠ και φυσικά με κριτήρια ΑΣΕΠ με σύμβαση ΙΔΟΧ που πέραν της αρχικής τους σύμβασης ο Δήμος υπογράφει με τους /τις υπόψη εργαζόμενους/νες σύμβαση κατ΄ έτος ανανέωσης, εφόσον όμως ανανεώνεται το πρόγραμμα.

Η ημερομηνία συζήτησης /εκδίκασης της υπόθεσης ήταν στις 19/02/2026

Έτσι λοιπόν υπέβαλαν αίτηση προς την Δημοτική Επιτροπή ενόψει του δικαστηρίου, να εκδώσει απόφαση η Δ.Ε. με την οποία να συμφωνεί στην παρέκταση της κατά τόπου αρμοδιότητας δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 42 του ΚπολΔ και να συναινέσει, συνομολογήσει , αποδεχθεί το αίτημα της αγωγής.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε πριν εισαγάγει το θέμα για συζήτηση στην Δ.Ε. απέστειλε την αίτηση αυτή στη Νομική Υπηρεσία ζητώντας γνωμοδότηση επ΄ αυτής.

Στις 12/02/2026 απάντησε η Νομική Υπηρεσία ότι αναρμοδίως σύμφωνα με τη νομοθεσία που ανέφερε φέρεται προς συζήτηση στη Δ.Ε. και επιπλέον ανέφερε στη Γνωμοδότηση και για τους λόγους που εξέθετε την άρνησή της και για τα δύο αιτήματα των εργαζομένων , παραπέμποντας παράλληλα στη προηγούμενη γνωμοδότηση της επί των ίδιων αιτημάτων των ίδιων εργαζομένων , η αίτηση των οποίων είχε απευθυνθεί στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία γνωμοδότηση ήταν περί μη αποδοχής των αιτημάτων για τους λόγους που ανέφερε.

Στις 16/2/26 υπέβαλλαν οι υπ’ όψη εργαζόμενοι νέα πλέον αίτηση με το ίδιο περιεχόμενο των αιτημάτων, προς τον πρόεδρο του δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να εισαχθεί προς συζήτηση και να λάβει σχετική απόφαση το Σώμα, για την εκδίκαση της συζήτησης στις 19/2/2026 Μ.Π. Αθηνών.

Παράλληλα στις 18/02/2026 έστειλαν, Γνωμοδότηση επί των αιτημάτων τους αυτών από δικηγορικό γραφείο, συνοδευόμενη και από Γνωμοδότηση του Ομότιμου Καθηγητή εργατικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κου Καζάκου , όπου σύμφωνα με τις δύο γνωμοδοτήσεις αυτές , ο Δήμος Πατρέων δύναται νομίμως να συμφωνήσει στην παρέκταση αρμοδιότητας στα δικαστήρια Αθηνών, καθώς και να συναίνεση, συνομολογήσει, αποδεχτεί την αγωγή των εργαζομένων.

Λόγω των ασφυκτικών ημερομηνιών δεν μπορούσε να γίνει συνεδρίαση Δ.Σ. πριν της 19/2/2026 και χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα που μας παρέχεται να καταθέσουμε την απόφαση μας στο δικαστήριο μέχρι 7 ημέρες από την εκδίκαση δηλαδή μέχρι 27/2/2026 , συγκαλέσαμε για σήμερα το Δ. Σ. για να λάβουμε τη σχετική απόφαση .

Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι παρευρεθήκαμε στο Μ.Π.Α. της 19/2/2026 και καταθέσαμε ότι τα αιτήματα των εργαζομένων θα εισαχθούν με θετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής στο Δ. Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 27/2/2026 κλεισίματος του φακέλου, προκειμένου το δικαστήριο να εκδώσει την απόφαση του , έχοντας αποστείλει σε αυτό την απόφαση μας.

Σήμερα λοιπόν καλούμαστε να αποφασίσουμε.

Έχετε στα χέρια σας τα 6 συνημμένα από την αγωγή τους μέχρι και τη τελευταία γνωμοδότηση.

Ως Δ.Α. πιστεύουμε όπως εισαγωγικά ανέφερα ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να παρέχουν την εργασία τους με μόνιμες σχέσεις εργασίας, χωρίς ομηρίες που εξαρτώνται από της συνέχιση ή μη κάθε προγράμματος και η προϋπόθεση αυτή δεν είναι μόνο υπέρ των εργαζομένων , αλλά και υπέρ της ίδιας της Υπηρεσίας με τον πάγιο προγραμματισμό της , με τελικό αποδέκτη την κοινωνία και τον Πατραϊκό λαό.

Οι υπ’ όψη εργαζόμενοι παρά τις δυσμενείς εργασιακές τους σχέσεις , την ανασφάλεια στη δουλειά τους, προσφέρουν αναβαθμισμένο επιστημονικό έργο σε ευάλωτες ομάδες πολιτών στο Δήμο μας, χωρίς να είναι ευρέως γνωστό , διότι ακολουθούνται και τα πρότυπα της περιφρούρησης για ευνόητους λόγους της υπ’ όψη δομής.

Δυστυχώς η κοινωνία μας μαστίζεται από κάθε μορφή βίας και γνωρίζετε την έξαρση της βίας κατά των γυναικών και παιδιών , που συνεχίζεται.

Η συγκεκριμένη δομή με την αποστολή που έχει θα πρέπει να είναι στελεχωμένη με μόνιμο προσωπικό κάτω από ένα κεντρικό πολιτικό σχεδιασμό και χρηματοδότηση από το Κράτος.

Ωστόσο συνεχίζεται για χρόνια η εργασιακή τους ομηρία, ενώ οι συζητήσεις για διακοπή χρηματοδότησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για κοινωνικές δομές εντείνει την ανασφάλεια, που ταυτόχρονα σημαίνει στη μη συνέχιση του προγράμματος, τη διακοπή λειτουργίας της Δομής με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες για τις λαϊκές οικογένειες και κυρίως τις ευάλωτες ομάδες και απολύσεις προσωπικού.

Είναι δίκαιο το αίτημά των εργαζομένων οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και στην περίπτωση διακοπής του προγράμματος η πόλη θα χάσει ένα αποκούμπι για την ευάλωτη αυτή ομάδα γυναικών και παιδιών.

Για όλους αυτούς τους λόγους εισηγούμαστε:

1) Συμφωνούμε ρητά στην παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας δικαστηρίου όπως ζητείται με την με αριθ. πρωτ. 17312/17-2-20226 αίτηση των 9 εργαζομένων στον Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Πατρέων στα πλαίσια του άρθρου 42 του ΚπολΔ για την εκδίκαση της υπ’ όψη υπόθεσης η οποία συζητήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Μ.Π.Α.) στις 19/2/2026.

2) Συναινούμε , συνομολογούμε , αποδεχόμαστε το αίτημα της ασκηθείσας από 11/01/2023 και με αριθμό κατάθεσης 3520/66/2023 αγωγής των ως άνω εργαζομένων στην συνόλω ιστορική και νομική του βάση, κατ’ άρθρο 298 του ΚπολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 297 του ΚπολΔ, η οποία αγωγή συζητήθηκε στις 19/2/2026 στο Μ.Π.Α.

Η απόφαση μας αυτή θα αποσταλεί στο Μ.Π.Α. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 27/2/2026 που κλείνει ο φάκελος της υπ’ όψη υπόθεσης, προκειμένου το δικαστήριο να εκδώσει την απόφασή του.

Η αποδοχή της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων αυτών ως αορίστου χρόνου, θα σταματήσει την επί χρόνια σύναψη διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την κάλυψη ίδιων αναγκών, ένα καθεστώς ομηρίας και ανασφάλειας, των εργαζομένων, ενώ η κρίσιμη αυτή κοινωνική δομή με τους εργαζόμενους σε μόνιμες θέσεις εργασίας προσφέροντας πάγια πλέον την πολύτιμη εμπειρία τους , θα συνεχίζει απερίσπαστα και χωρίς εξαρτίσεις από τη συνέχιση ή μη των προγραμμάτων, να προσφέρει σημαντικό έργο στη τοπική μας κοινωνία .

Με την απόφασή μας αυτή υπερασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή την αδιάλειπτη συνέχιση της λειτουργίας της κοινωνικής αυτής Υπηρεσίας μας με έμπειρο προσωπικό, τις γυναίκες και παιδιά θύματα βίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Παράλληλα επιβεβαιώνουμε τις μέχρι σήμερα αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουμε λάβει για προσλήψεις σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμο μας με μόνιμο Προσωπικό και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα με χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



