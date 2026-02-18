Δήμος Πατρέων και εκπαιδευτικοί σε διάλογο για σχολεία, υποδομές και εξελίξεις στην εκπαίδευση

Τα προβλήματα των σχολικών υποδομών, οι αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων και ευρύτερα ζητήματα της εκπαίδευσης βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης στον Δήμο Πατρέων με εκπροσώπους εκπαιδευτικών φορέων.

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη και την Αντιδήμαρχο Παιδείας Κατερίνα Σίμου, πραγματοποίησε σήμερα (Τετάρτη) το πρωί, αντιπροσωπεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, αποτελούμενη από τους Νίκο Βουρδουμπά, Θανάση Γκούμα και Γιώργο Τρούδη και αντιπροσωπεία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, αποτελούμενη από τον πρόεδρο Χρήστο Τσόγκα και τον Νίκο Θεοδωρόπουλο.

Στη συζήτηση απασχόλησαν τόσο τα κτιριακά ζητήματα των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Πατρέων, όσο και συνολικά τα ζητήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Οι αντιπροσωπείες ενημερώθηκαν για όσα είναι σε εξέλιξη στον Δήμο Πατρέων και αφορούν τις σχολικές μονάδες, το θέμα των συντηρήσεων, την ανάγκη μεταστεγάσεων νηπιαγωγείων, αλλά και την ανάγκη για την ανέγερση νέων σχολείων.

Συζητήθηκε το θέμα της κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών, που θα βάλει εμπόδια στην καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών και αποτελεί ένα ακόμη χτύπημα στο Δημόσιο Σχολείο με επιπλέον κατηγοριοποίηση των μαθητών διαμορφώνοντας σχολεία πολλών «ταχυτήτων», με τους γονείς να καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Την συνάντηση, απασχόλησαν και τα πειθαρχικά των δασκάλων που αρνήθηκαν την αντιδραστική αξιολόγηση, οι συγχωνεύσεις σχολείων και τμημάτων, αλλά και οι διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, που δεν μπορούν να λογαριάζονται ως κόστος, αφού είναι αυτοί που εξασφαλίζουν το δικαίωμα των παιδιών μας στην μόρφωση και πρέπει να μπορούν να ζουν και να εργάζονται με αξιοπρέπεια.

