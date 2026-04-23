Δήμος Πατρέων: Στήριξη στην πανελλαδική απεργία – Αίτημα για μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων ΕΣΠΑ

Με σαφές μήνυμα υπέρ της μόνιμης και σταθερής εργασίας, η Δημοτική Αρχή Πατρέων εκφράζει τη στήριξή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στους Δήμους, καταγγέλλοντας τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς που –όπως επισημαίνει– εντείνουν την εργασιακή ανασφάλεια και ανοίγουν τον δρόμο για ιδιωτικοποίηση βασικών κοινωνικών υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο της αντίδρασης βρίσκονται οι αλλαγές που προωθούνται για τη λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και των δομών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜεΑ, με τη Δημοτική Αρχή να κάνει λόγο για συνέχιση μιας διαχρονικής πολιτικής υποχρηματοδότησης και εξάρτησης από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ψήφισμα καταγγελίας από το Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων ενέκρινε σχετικό ψήφισμα, στο οποίο καταγγέλλεται ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την «επόμενη μέρα» στις κοινωνικές δομές των Δήμων. Όπως επισημαίνεται, η διατήρηση του καθεστώτος συμβάσεων για τους εργαζόμενους, σε συνδυασμό με τη μειωμένη χρηματοδότηση, οδηγεί σε υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο ίδιο ψήφισμα γίνεται αναφορά στη διαχρονική ευθύνη των κυβερνήσεων, οι οποίες –κατά τη Δημοτική Αρχή– μετέφεραν την ευθύνη λειτουργίας των δομών στους Δήμους, χωρίς την αντίστοιχη οικονομική στήριξη, ενισχύοντας παράλληλα την εξάρτησή τους από προγράμματα ΕΣΠΑ.

Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, διατυπώνονται συγκεκριμένα αιτήματα, με αιχμή τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές:

Άμεση απόσυρση της προωθούμενης νομοθετικής διάταξης για τις δομές

Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες

Κατάργηση της λεγόμενης «διάταξης Βορίδη»

Πλήρης κρατική χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών

Κατάργηση του συστήματος voucher και της ανταποδοτικής λειτουργίας

Αναβάθμιση και διεύρυνση των υπηρεσιών για παιδιά και άτομα με αναπηρία

Ενίσχυση των οικογενειών και ανάπτυξη του δικτύου προσχολικής αγωγής και ΚΔΑΠ

Συμμετοχή Πελετίδη στην απεργιακή συγκέντρωση

Αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστας Πελετίδης, θα συμμετάσχει στην πανελλαδική απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στους ΟΤΑ, που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Καραϊσκάκη, στην Αθήνα.

Η Δημοτική Αρχή υπογραμμίζει ότι η εργασία στις κοινωνικές δομές δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως προσωρινή ή επισφαλής, αλλά ως βασικός πυλώνας κοινωνικής πολιτικής, που απαιτεί σταθερότητα, επαρκή χρηματοδότηση και σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων.