Δήμος Πατρέων: Ξεκινούν οι αιτήσεις για μειώσεις και απαλλαγές δημοτικών τελών

Στην εφαρμογή μέτρων ανακούφισης για τις λαϊκές οικογένειες προχωρά ο Δήμος Πατρέων, ανακοινώνοντας τις κατηγορίες δικαιούχων που μπορούν να επωφεληθούν από μειώσεις ή πλήρη απαλλαγή των ανταποδοτικών τελών στην κύρια κατοικία τους. Η σχετική απόφαση (61/2026) του Δημοτικού Συμβουλίου στοχεύει στη στήριξη ευπαθών ομάδων απέναντι στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

Η ανακοίνωση του Δήμου

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 61/2026 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκαν οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, που εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση του Δήμου Πατρέων, ως προς τη μείωση ή την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη, στην κύρια κατοικία τους εντός των διοικητικών μας ορίων.

Ο Δήμος Πατρέων με γνώμονα τις ανάγκες του Πατραϊκού λαού απέναντι στις εφαρμοζόμενες αντιλαϊκές πολιτικές, παρά το ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο και την αυξανόμενη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, συνεχίζει τις απαλλαγές από δημοτικά τέλη, εξαντλώντας κάθε περιθώριο, υλοποιώντας μέτρα ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών.

Οι αιτήσεις απαλλαγών δημοτικών τελών θα γίνονται δεκτές

από 17/3/2026 έως 30/4/2026

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων: www.e-patras.gr , στην διαδρομή Αιτήματα (είσοδος με τους προσωπικούς κωδικούς τους TAXISNET).

Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά τους σε έντυπη μορφή, στο πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων, Μαιζώνος 19 – Παλαιό Αρσάκειο στο ισόγειο του κτηρίου Α. Σε αυτήν την περίπτωση έντυπο αίτησης θα παίρνουν από το Πρωτόκολλο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση.

Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος στο όνομά του–της αιτούντος.

Το Ε1 της τελευταίας υποβαλλόμενης δήλωσης του αιτούντος και στην περίπτωση συζύγων το Ε1 και των δυο συζύγων, εφόσον κάνουν ξεχωριστά φορολογική δήλωση.

Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα του αιτούντος και στην περίπτωση συζύγων που κάνουν ξεχωριστά φορολογική δήλωση τα εκκαθαριστικά και των δυο συζύγων.

Συμφωνητικό Μίσθωσης για όποιον ενοικιάζει την κατοικία του

Δικαιούχοι Επιπλέον δικαιολογητικά 1. Άποροι Πλήρης απαλλαγή . Απόφαση του τμήματος πρόνοιας για αναγνώριση δικαιώματος παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστου. 2. Πολύτεκνοι με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο συνολικό εισόδημα έως 30.000 €. Πλήρης απαλλαγή . 3. Πολύτεκνοι με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι από 30.001- 40.000 €. Απαλλαγή κατά το 50%. . Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους). 4. Τρίτεκνοι με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 € . Πλήρης απαλλαγή . 5. Τρίτεκνοι με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001 έως 30.000 € . Απαλλαγή κατά το 50%. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους). 6. Χήρος-Χήρα που δεν έχει τελέσει άλλο γάμο, με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο συνολικό εισόδημα έως 20.000€. Πλήρης απαλλαγή Εκκαθαριστικό σημείωμα του ή των τέκνων. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει τελέσει άλλο γάμο και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους). 7. Γονέας των περιπτώσεων απόκτησης προστατευόμενου -ων τέκνων εκτός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης και ετήσιο συνολικό εισόδημα έως 20.000€. Πλήρης απαλλαγή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι άγαμη –ος. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από την πατρική μερίδα. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το προστατευόμενο τέκνο -α είναι εκτός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους). 8. Μακροχρόνια Άνεργοι( πάνω από 1 έτος) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, έχουν μόνο μια ιδιόκτητη κατοικία έως 120 τ.μ. (χώρο κύριας χρήσης) ή ενοικιάζουν μια κατοικία έως 120 τ.μ. (χώρος κύριας χρήσης) και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.000€. Απαλλαγή κατά το 50%. Σημείωση: Η απαλλαγή αφορά μόνο την περίπτωση ανεργίας του πρώτου ή της δεύτερης υποχρέου στην φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλει-ουν φορ. δήλωση, να υποβληθεί βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την ∆.Ο.Υ. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας έως και την ημερομηνία της αίτησης απαλλαγής στο Δήμο Πατρέων. Ε9 9. Μακροχρόνια Άνεργα Ζευγάρια (πάνω από 1 έτος ) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ .μ (χώρο κύριας χρήσης) ή ενοικιάζουν μια κατοικία έως 120 τ.μ. (χώρος κύριας χρήσης) και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 10.000€ Πλήρης απαλλαγή Σημείωση: Η απαλλαγή αφορά μόνο την περίπτωση ανεργίας του πρώτου και της δεύτερης υποχρέου στην φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλει-ουν φορ. δήλωση, β να υποβληθεί βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την ∆.Ο.Υ. Βεβαιώσεις ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας έως και την ημερομηνία της αίτησης απαλλαγής στο Δήμο Πατρέων. Ε9 10. Δικαιούχοι ΚΕΑ οι οποίοι δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ (χώρο κύριας χρήσης) ή ενοικιάζουν μια κατοικία έως 120 τ.μ. (χώρος κύριας χρήσης).. Απαλλαγή κατά το 50%. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (όλα τα φύλλα) . Ε9 11. Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%, Με ετήσιο συνολικό εισόδημα: έως 30.000€ . Πλήρης απαλλαγή . από 30.001 έως 40.000€. Απαλλαγή 50% Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ενεργή αναπηρία ή ψηφιακή κάρτα αναπηρίας με σήμανση ΙΙ ή ΙΙΙ ( Υ. Α 16996/2023 ΦΕΚ 932). Για τα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται- προστατεύονται, θα προσκομίζεται το ανωτέρω καθώς και τα: Ε1 και εκκαθαριστικά σημειώματα του προηγούμενου έτους φιλοξενούντος και φιλοξενουμένου τα οποία αθροιστικά δεν πρέπει ξεπερνούν τα όρια που αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ. Σημ: Ο λογαριασμός ρεύματος μπορεί να είναι στο όνομά του ή μέλους της οικογένειας που τον-την φιλοξενεί- προστατεύει. 12. Γονέας που ασκεί αποκλειστικά την γονική μέριμνα μετά από δικαστική απόφαση αφαίρεσης άσκησης μέριμνας στον άλλο γονέα, με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο συνολικό εισόδημα έως 20.000€. Πλήρης απαλλαγή Δικαστική απόφαση που αποδίδει αποκλειστικά την γονική μέριμνα στον αιτούντα και αφαίρεσης άσκησης μέριμνας στον άλλο γονέα Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους). 13. Πυρόπληκτοι δημότες από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025 Πλήρης απαλλαγή Δεν απαιτείται υποβολή αίτησης . Τα στοιχεία των δικαιούχων θα αντληθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Πρότυπα Αιτήσεων για κάθε κατηγορία, είναι αναρτημένα στο e-patras.gr/Εξυπηρέτηση πολιτών/Αιτήσεις, διαδικασίες και δικαιολογητικά ανά τμήμα/Δημοτικά Ανταποδοτικά Τέλη (Μειώσεις και Απαλλαγές)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



