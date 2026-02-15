Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη

Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 92 ετών.

Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη
15 Φεβ. 2026 22:35
Pelop News

Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, όπως έγινε γνωστό.

Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1981, όταν και εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Το 1985 εξελέγη βουλευτής Α΄Αθηνών και έκτοτε εκλεγόταν συνεχώς έως το 2009 στην ίδια περιφέρεια.

Πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής

Το 1989 χρημάτισε αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Τζαννετάκη, την περίοδο 1990-1991 αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και την περίοδο 1992-1993 Υπουργός Δικαιοσύνης στην ίδια κυβέρνηση.

Εφυγε από τη ζωή η Αννα Ψαρούδα &#8211; Μπενάκη

Τον Οκτώβριο του 1996 ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε ποτέ για το αξίωμα του προέδρου της Βουλής, ενώ την περίοδο 2000-2004 διετέλεσε Δ΄ αντιπρόεδρος.

Στις 19 Μαρτίου του 2004 εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ούσα η πρώτη γυναίκα που έγινε πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:35 Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη
22:20 Οι έφηβοι του ΝΟΠ δύο νίκες στη Θεσσαλονίκη και εμπειρίες
22:10 Ιταλία: Δυο σκιέρ έχασαν την ζωή του από χιονοστιβάδα
22:00 «Πράσινο» φως από τις ΗΠΑ για χτυπήματα του Ισραήλ κατά του Ιράν ;
21:51 Αποκαθίστανται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, παραμένουν οι ισχυροί άνεμοι
21:40 Ισοπαλία πρωτιάς για την ΑΕΚ στη Τούμπα
21:24 Καισαριανή: Βανδαλισμών το μνημείο των 200 μετά την αποκάλυψη των φωτογραφιών
21:14 Οι έφηβοι του Ερμή προκρίθηκαν στον τελικό Πελοποννήσου
21:05 Νέα δημοσκόπηση: Πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία, τι λένε τα ευρήματα για Τσίπρα-Καρυστιανού
20:55 Σοκ από την αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: «Τον έσφαξα σαν χοίρο»
20:45 Τι αποκάλυψε ο Χρ. Δάντης για τη μητέρα του
20:35 Βροχές και καταιγίδες τη Δεύτερα-Τι καιρό θα κάνει στη Δ. Ελλάδα
20:25 Η Παναχαϊκή γκέλα με Πήγασο – Λιόνας: «Μείναμε στη νίκη με Αχαγιά ΄82»
20:20 Το διπλό χτύπημα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα σοκ των πράσινων
20:11 Ντ. Καλαμπάκος: «Παλέψαμε όσο μπορούσαμε, περιμένουμε τους τραυματίες»
20:02 Αχαΐα: Το σπίτι και η κατάρα της κυρα-Δέσπως από τα Λουσικά
19:54 Ρωσία: Σεισμός στις Κουρίλες Νήσους
19:47 Η Αχαγιά ΄82 υπέκυψε στους Γαργαλιάνους και απομακρύνεται από τα ψηλά
19:44 Νετανιάχου: «Έχουμε σχέδιο για τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ»
19:34 Καραβίας: «Το γκολ μας έλυσε τα χέρια, συνεχίζουμε την προσπάθεια μας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ