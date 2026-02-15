Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη

Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, όπως έγινε γνωστό.

Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1981, όταν και εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Το 1985 εξελέγη βουλευτής Α΄Αθηνών και έκτοτε εκλεγόταν συνεχώς έως το 2009 στην ίδια περιφέρεια.

Πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής

Το 1989 χρημάτισε αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Τζαννετάκη, την περίοδο 1990-1991 αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και την περίοδο 1992-1993 Υπουργός Δικαιοσύνης στην ίδια κυβέρνηση.

Εφυγε από τη ζωή η Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη

Τον Οκτώβριο του 1996 ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε ποτέ για το αξίωμα του προέδρου της Βουλής, ενώ την περίοδο 2000-2004 διετέλεσε Δ΄ αντιπρόεδρος.

Στις 19 Μαρτίου του 2004 εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ούσα η πρώτη γυναίκα που έγινε πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

