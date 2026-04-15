Δημόσιο: Αυξήσεις έως και έναν επιπλέον μισθό το 2026 – Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Ενίσχυση αποδοχών για 9 στους 10 υπαλλήλους – Στα 1 δισ. ευρώ το συνολικό όφελος

Δημόσιο: Αυξήσεις έως και έναν επιπλέον μισθό το 2026 – Ποιοι ωφελούνται περισσότερο
15 Απρ. 2026 21:36
Σημαντική ενίσχυση των αποδοχών φέρνει το 2026 για τη μεγάλη πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς περίπου 9 στους 10 εργαζόμενους θα δουν αυξήσεις που αντιστοιχούν από το 30% έως και το 80% ενός μηνιαίου μισθού σε ετήσια βάση.

Οι παρεμβάσεις συνδέονται άμεσα με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, αλλά και με ένα ευρύτερο πακέτο δημοσιονομικών μέτρων που περιλαμβάνει φοροελαφρύνσεις και επιδοματικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το άμεσο κόστος της αύξησης ανέρχεται στα 358 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ενίσχυση στο διαθέσιμο εισόδημα εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2025.

Ποιοι ωφελούνται – Σχεδόν καθολική εφαρμογή

Η εμβέλεια των αυξήσεων είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, καθώς από τους περίπου 850.000 μισθοδοτούμενους στο Δημόσιο, οι 720.000 θα δουν αυξήσεις.

Εκτός μένουν περίπου 100.000 εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου, οι οποίοι δεν εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο.

Το μεγαλύτερο όφελος καταγράφεται:

  • σε εργαζόμενους με παιδιά
  • σε νεοδιόριστους υπαλλήλους
  • σε χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια

Σε αρκετές περιπτώσεις, το ετήσιο καθαρό όφελος φτάνει ή και ξεπερνά έναν επιπλέον μισθό.

Σωρευτικές αυξήσεις 3,3 δισ. ευρώ από το 2023

Η φετινή παρέμβαση αποτελεί συνέχεια μιας διαδοχικής πολιτικής αυξήσεων που ξεκίνησε το 2023, μετά από μακρά περίοδο στασιμότητας.

Συνολικά:

  • Οι αυξήσεις την περίοδο 2023–2026 αγγίζουν τα 3,3 δισ. ευρώ ετησίως
  • Σε σωρευτικό επίπεδο ξεπερνούν τα 7,8 δισ. ευρώ

Η συγκεκριμένη πολιτική περιλαμβάνει 35 επιμέρους παρεμβάσεις, που ενσωματώνονται μόνιμα στις αποδοχές.

Στο επίκεντρο η σύγκριση με 13ο και 14ο μισθό

Η συζήτηση για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού παραμένει ανοιχτή, ωστόσο το υπουργείο επισημαίνει ότι μια τέτοια κίνηση θα κόστιζε από 2,2 έως 2,7 δισ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, τονίζεται ότι:

  • δεν θα μπορούσαν να συνυπάρξουν οι επιπλέον μισθοί με τις τρέχουσες αυξήσεις
  • μια οριζόντια καταβολή θα ευνοούσε περισσότερο τους υψηλόμισθους

Αντίθετα, η υφιστάμενη στρατηγική δίνει έμφαση σε στοχευμένες ενισχύσεις, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων.

Πώς διαμορφώνονται τα καθαρά οφέλη

Η εικόνα γίνεται πιο σαφής στις καθαρές αποδοχές:

  • Νεοδιόριστος υπάλληλος μπορεί να δει αύξηση έως και δύο μισθούς σε σχέση με το 2023
  • Χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι φτάνουν ακόμη και σε όφελος τριών μισθών σε βάθος τριετίας
  • Υπάλληλοι με υψηλότερες αποδοχές λαμβάνουν μικρότερες ποσοστιαίες αυξήσεις

Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα της πολιτικής.

Δημοσιονομικά όρια και επόμενα βήματα

Παρά τις αυξήσεις, τα περιθώρια παραμένουν περιορισμένα, καθώς:

  • περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως απαιτείται για συντάξεις
  • οι δημοσιονομικοί στόχοι περιορίζουν νέες παρεμβάσεις

Η στρατηγική που εφαρμόζεται βασίζεται στη σταδιακή και μόνιμη ενίσχυση των αποδοχών, αντί για εφάπαξ παροχές.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Το 2026 διαμορφώνεται ως χρονιά ουσιαστικής ενίσχυσης για τους δημοσίους υπαλλήλους, ωστόσο η βιωσιμότητα της πολιτικής θα εξαρτηθεί από:

  • την πορεία της οικονομίας
  • τα δημόσια έσοδα
  • τις ευρωπαϊκές εξελίξεις

Σε κάθε περίπτωση, η κατεύθυνση που έχει επιλεγεί επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ενίσχυση των εισοδημάτων και τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

