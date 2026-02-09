Δημόσιο: Νέο πλαίσιο για λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών – 12 ερωταπαντήσεις για τις αλλαγές

Σημαντικές παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης εισάγει το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε, με στόχο τη βελτίωση της σχέσης κράτους και πολίτη και την αντιμετώπιση χρόνιων διοικητικών καθυστερήσεων. Οι ρυθμίσεις κινούνται στον άξονα της απλοποίησης, της διαφάνειας και της ταχύτερης διεκπεραίωσης υποθέσεων.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει αλλαγές σε μια σειρά από διαδικασίες που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η έκδοση διοικητικών πράξεων, οι μεταβιβάσεις ακινήτων, η συμμόρφωση του Δημοσίου με δικαστικές αποφάσεις και η αποζημίωση σε περιπτώσεις ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας.

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, οι ρυθμίσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος μεταρρυθμίσεων, που περιλαμβάνει την επέκταση της ψηφιοποίησης, την αξιοποίηση ιδιωτών επαγγελματιών και την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου.

Οι βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου

1. Γιατί τώρα;

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν αποτελεί αποσπασματική πρωτοβουλία, αλλά συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Μεταξύ αυτών αναφέρονται η ψηφιοποίηση διαδικασιών μέσω του gov.gr, η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών μέσω τηλεφωνικών γραμμών και η προώθηση της αξιολόγησης στο Δημόσιο. Όπως σημειώνεται, υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο να θεωρείται ότι η προσπάθεια έχει ολοκληρωθεί.

2. Πώς επελέγησαν οι διαδικασίες που αλλάζουν;

Οι παρεμβάσεις βασίστηκαν σε εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, προτάσεις βουλευτών και καταγγελίες πολιτών που καταγράφηκαν μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Πρόκειται για 14 συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου εντοπίστηκαν επαναλαμβανόμενα προβλήματα που αφορούν ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.

3. Τι αλλάζει με τα πιστοποιητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις;

Η διοικητική πράξη θα εκδίδεται άμεσα με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον δεν είναι προδήλως αβάσιμη. Θα ακολουθεί εκ των υστέρων έλεγχος, ενώ σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης προβλέπεται ανάκληση της πράξης και αυστηρότερη ποινή, ανάλογη με το όφελος που επιδιώχθηκε. Η δυνατότητα αυτή δεν θα ισχύει για όσους έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για ψευδή δήλωση.

4. Πότε το Δημόσιο δεν θα διεκδικεί ακίνητα;

Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει περιπτώσεις όπου το Δημόσιο διεκδικεί ακίνητα χωρίς τίτλο, επικαλούμενο ιδιοκτησία από την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Προβλέπεται αποχή από τη διεκδίκηση όταν οι ιδιώτες διαθέτουν τίτλο κτήσης έως το 1975, έχουν εγκατασταθεί κατόπιν υπόδειξης δημόσιας αρχής ή κατέχουν προσωρινά παραχωρητήρια. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται αιγιαλοί, κοινόχρηστοι χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και δασικές εκτάσεις.

5. Πώς θα παρακολουθεί ο πολίτης την υπόθεσή του;

Θεσπίζεται ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας ο πολίτης θα ενημερώνεται για την πορεία της υπόθεσής του, τον αρμόδιο υπάλληλο και τον εκτιμώμενο χρόνο διεκπεραίωσης.

6. Τι αλλάζει με τη δημοσιότητα των εγκυκλίων;

Καθιερώνεται υποχρέωση ανάρτησης κάθε εγκυκλίου στην ιστοσελίδα του αρμόδιου φορέα. Εγκύκλιος που δεν έχει αναρτηθεί δεν θα ισχύει, με στόχο την αποφυγή σύγχυσης από παρωχημένες οδηγίες.

7. Πώς θα ενημερώνονται οι πολίτες για τα ωράρια των υπηρεσιών;

Τα ωράρια λειτουργίας και υποδοχής κοινού θα αναρτώνται υποχρεωτικά στις ιστοσελίδες των υπουργείων και των φορέων, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις πολιτών που βρίσκουν τις υπηρεσίες κλειστές.

8. Τι σημαίνει ο συμβολαιογράφος ως one-stop shop;

Στις μεταβιβάσεις ακινήτων, ο συμβολαιογράφος θα αναλαμβάνει όλη την προεργασία: συλλογή δικαιολογητικών, φορολογικές δηλώσεις, αιτήσεις στο Κτηματολόγιο και πληρωμή φόρων μέσω ειδικού λογαριασμού. Οι συμβαλλόμενοι θα περιορίζονται στην υπογραφή, με πρόβλεψη αντίστοιχης αμοιβής για τις πρόσθετες υπηρεσίες.

9. Ποια είναι η εμπειρία από τους πιστοποιημένους επαγγελματες;

Η αξιοποίηση λογιστών, δικηγόρων και μηχανικών έχει επιταχύνει κρίσιμες διαδικασίες, όπως η απονομή συντάξεων στον ΕΦΚΑ, που πλέον ολοκληρώνεται κατά μέσο όρο σε 60 ημέρες. Αντίστοιχη πρακτική επεκτείνεται και σε δηλώσεις αγροτών για ενισχύσεις.

10. Θα υπάρχει προθεσμία συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις;

Όλες οι αποφάσεις θα διαβιβάζονται στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση εντός έξι μηνών, η υπόθεση θα εισάγεται στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης, το οποίο μπορεί να επιβάλει και χρηματικές κυρώσεις.

11. Τι προβλέπεται για τις αποζημιώσεις πολιτών;

Θεσπίζεται πάγιο πλαίσιο για τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης σε περιπτώσεις όπως φυσικές καταστροφές, δυστυχήματα σε δημόσιες υποδομές, τρομοκρατικές επιθέσεις και ιατρικά σφάλματα σε δημόσια νοσοκομεία. Με την ενεργοποίηση της ρύθμισης, το Δημόσιο θα παραιτείται από ένδικα μέσα.

12. Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η κυβέρνηση προαναγγέλλει συνέχιση των παρεμβάσεων με νέο νομοσχέδιο για την απλοποίηση αδειοδοτήσεων στη βιομηχανία, την επέκταση της αξιολόγησης στο Δημόσιο, την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως οι πολεοδομίες και οι μεταφορές. Παράλληλα προχωρά η πλατφόρμα ΜΙΤΟΣ, όπου έχουν ήδη καταγραφεί πάνω από 4.000 διοικητικές διαδικασίες, με στόχο την απλούστευση των σημαντικότερων.

