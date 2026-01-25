Δημοσκόπηση: 6 στους 10 Γερμανούς θεωρούν τον Τραμπ απειλή για τη χώρα τους

Έξι στους δέκα Γερμανούς θεωρούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλή για τη Γερμανία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της εφημερίδας Bild.

Συγκεκριμένα, το 61% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει τον Τραμπ απειλή για τη χώρα, ενώ μόλις το 24% τον βλέπει ως σύμμαχο. Το υπόλοιπο 15% δεν εξέφρασε άποψη.

Η αντιπροσωπευτική έρευνα, που διενεργήθηκε σε δείγμα περίπου 1.000 ατόμων την Πέμπτη και την Παρασκευή 22-23 Ιανουαρίου 2026, δείχνει επίσης αυξανόμενη στήριξη σε μια πιο αυστηρή πολιτική γραμμή της γερμανικής κυβέρνησης απέναντι στην Ουάσινγκτον.

Το 52% των Γερμανών τάσσεται υπέρ μιας σκληρότερης προσέγγισης από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ενώ το 31% προτιμά τη συνέχιση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε περίοδο έντονων εντάσεων μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, μετά τις εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία και την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις διεθνώς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



