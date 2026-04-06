Δημοσκόπηση ALCO: Λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ μειώθηκε στις 11,8 μονάδες μειώθηκε το προβάδισμα της ΝΔ

Η δημοσκόπηση της ΑLCO έδωσε εικόνα πτώσης για τη ΝΔ μετά τη νέα δικογραφία της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη μέτρηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha. Το κυβερνών κόμμα μετρήθηκε στο 21,9% στην «καθαρή» πρόθεση ψήφου και στο 23,8% επί των εγκύρων – και διατηρεί μεγάλο προβάδισμα 11,9 μονάδων σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ που εμφανίζει μικρά κέρδη 1,2 μονάδων και ανεβαίνει στο 12% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Σημειώνεται ότι η ALCO δεν δημοσιοποιεί εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.

Έχει ενδιαφέρον ότι εκείνοι που δηλώνουν «καθόλου ικανοποιημένοι» από την κυβέρνηση μειώνονται από το 57% τον Ιανουάριο στο 52% τώρα, ενώ αυξάνεται κατά 4 μονάδες το ποσοστό των «λίγο» ικανοποιημένων και κατά μία μονάδα εκείνων που δηλώνουν πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι, ενώ το 94% ανησυχεί για τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία και τις τιμές των προϊόντων. Παράλληλα, οι κινήσεις της κυβέρνησης με την Κύπρο και την αμυντική ενίσχυσή της ικανοποιούν πάνω από 6 στους 10 ψηφοφόρους.

Σημαντική άνοδο καταγράφει η «γκρίζα ζώνη» του εκλογικού σώματος (αναποφάσιστοι και άλλο κόμμα) , που ανεβαίνει στο 25,1% στην «καθαρή» πρόθεση ψήφου από 24,3% στην προηγούμενη μέτρηση. Από τα υπόλοιπα κόμματα, την μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας και πέφτει στο 6,3% από το 7,2% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Πτώση από το 7,4% στο 6,8% «έγραψε» το ΚΚΕ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μετρήθηκε στο +0,4, στο 4,6%. Χωρίς εκτίμηση ψήφου, επτά κόμματα εξασφαλίζουν την είσοδό τους στη Βουλή, με τη Φωνή Λογικής να ανεβαίνει στο 3% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα της επικαιρότητας, το 67% χαρακτηρίζει κακές ή άθλιες τις εντυπώσεις από την εικόνα των πρώτων ημερών για την οργάνωση της δίκης των Τεμπών, ενώ το 74% δηλώνει ότι η κυβέρνηση δεν κατανοεί τις ανησυχίες και τις ανάγκες του. Παράλληλα, το 73% λέει ότι η λέξη που χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση, είναι η «συγκάλυψη». Ωστόσο, ο σκληρός πυρήνας των δυνητικών ψηφοφόρων της Μαρίας Καρυστιανού μετά τις ανακοινώσεις για το κόμμα της, ανήμερα πρωταπριλιάς, μετρήθηκε στο 5% και ο ευρύτερος κύκλος στο 10%.

