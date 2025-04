Δημοσκόπηση CNN: Χαμηλό 70 ετών στην αποδοχή Προέδρου μόλις στις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του

Παρά την επιστροφή του στο Οβάλ Γραφείο με τα ισχυρότερα ποσοστά αποδοχής της πολιτικής του καριέρας, ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει τη δημόσια εικόνα του να επιδεινώνεται δραματικά στο ορόσημο των πρώτων 100 ημερών της δεύτερης προεδρικής του θητείας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του CNN/SSRS.

Με ποσοστό αποδοχής μόλις 41%, το χαμηλότερο για τις 100 πρώτες ημέρες προέδρου των ΗΠΑ από την εποχή του Αϊζενχάουερ, ο Τραμπ καταγράφει χειρότερες επιδόσεις ακόμη και σε σχέση με την πρώτη του θητεία.

Η στήριξη προς το πρόσωπό του έχει μειωθεί κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες από τον Μάρτιο και κατά 7 από το Φεβρουάριο. Μόλις το 22% δηλώνει ότι συμφωνεί εντελώς με τον τρόπο διακυβέρνησής του, ενώ διπλάσιοι Αμερικανοί (45%) εκφράζουν αποδοκιμασία.

Ενδεικτική είναι η πτώση 7 μονάδων στην αποδοχή του Αμερικανού προέδρου μεταξύ γυναικών και ισπανόφωνων ψηφοφόρων. Η στήριξη των ανεξάρτητων έχει επίσης υποχωρήσει στο 31%, επίπεδο αντίστοιχο με τα χαμηλότερα της πρώτης του θητείας.

NEW CNN POLL: Trump’s 41% approval rating at 100 days is lower than any president’s in at least seven decades. @ForecasterEnten joins @jessicadean to break down the warning signs for the White House. #InsidePolitics pic.twitter.com/Z6ocfNBKAN

— Inside Politics (@InsidePolitics) April 27, 2025