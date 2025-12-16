Δημοσκόπηση GPO: Πλειοψηφία υπέρ πρόωρων εκλογών το 2026 – Αλλάζει το κλίμα στο εκλογικό σώμα

Αλλαγή στάσης σε σχέση με το 2024 παρουσιάζει το εκλογικό σώμα στο ερώτημα αν η κυβέρνηση θα πρέπει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές εντός του 2026 ή να εξαντλήσει τη θητεία της έως το 2027, σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά.

Ειδικότερα, ενώ το 2024 υπέρ των πρόωρων εκλογών τάσσονταν το 27% των ερωτηθέντων, σήμερα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 52,2%. Αντίθετα, το 45,4% εξακολουθεί να προτιμά τη διεξαγωγή εκλογών στο τέλος της τετραετίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι υπέρ της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες δηλώνει και το 24,6% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.

Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, θετική γνώμη εκφράζει το 26,2% των πολιτών, ενώ αρνητική άποψη διατυπώνει το 68%. Η απήχησή του εμφανίζεται εντονότερη στις ηλικίες έως 39 ετών, καθώς και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτυπώνουν δείκτη δημοφιλίας και δεν ταυτίζονται με πιθανή εκλογική επιρροή ενός ενδεχόμενου νέου κόμματος.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει συνολική δυνητική δεξαμενή 30,2% (αθροίζοντας το «σίγουρα» και το «αρκετά πιθανό»), με τη σίγουρη ψήφο να καταγράφεται στο 18%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με δεξαμενή 21,4% και σκληρό πυρήνα 10,1%.

Η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζει δυναμική 16,3%, με ιδιαίτερα ισχυρό πυρήνα 8,3%, ενώ η Ελληνική Λύση καταγράφει δεξαμενή 13,8%, με βεβαιότητα ψήφου στο 5,4%.

Σε ό,τι αφορά πιθανούς νέους πολιτικούς σχηματισμούς, ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα καταγράφει πολύ ισχυρή πιθανότητα ψήφου 9,1%, η οποία διευρύνεται έως το 19,4%. Αντίστοιχα, ενδεχόμενο κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού εμφανίζει δυνητική απήχηση 20,8%, με το «πολύ πιθανό» να διαμορφώνεται στο 7,6%.

