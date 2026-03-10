Δημοσκόπηση Interview: Στο 34,1% η ΝΔ – Προβάδισμα 18,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ

Σημαντική διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει ποσοστό 34,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί σε απόσταση 18,7 ποσοστιαίων μονάδων.

Η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ΝΔ ενισχύει τα ποσοστά της φτάνοντας στο 34,1%, ενώ δεύτερο κόμμα εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ με 15,4%.

Ακολουθούν:

ΚΚΕ: 7,5%

Ελληνική Λύση: 7%

Πλεύση Ελευθερίας: 5,5%

ΜέΡΑ25: 4,2%

Φωνή Λογικής: 3,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%

Δημοκράτες: 2,8%

Νίκη: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Το ποσοστό των κομμάτων που εντάσσονται στην κατηγορία «άλλο» ανέρχεται στο 13,6%.

Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες

Στην ερώτηση «Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,5%, ενώ ακολουθούν:

ΠΑΣΟΚ: 12,8%

ΚΚΕ: 6,3%

Ελληνική Λύση: 6%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,9%

ΜέΡΑ25: 3,5%

Φωνή Λογικής: 3,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 3%

Δημοκράτες: 2,4%

Νίκη: 1,2%

Νέα Αριστερά: 1%

Παράλληλα, το 10,9% απαντά «άλλο κόμμα», ενώ το 16,4% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη.

Προβάδισμα Μητσοτάκη

Στην ερώτηση για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας, πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 32,6%.

Ακολουθούν:

«Κανένας»: 31,5%

Νίκος Ανδρουλάκης: 10,3%

Κυριάκος Βελόπουλος: 5,9%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 4,8%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 4,5%

Στέφανος Κασσελάκης: 3%

Σωκράτης Φάμελλος: 2,5%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 1,9%

Δημήτρης Νατσιός: 1,5%

Αλέξης Χαρίτσης: 1,5%

Θετική στάση για την ενίσχυση της άμυνας

Η έρευνα κατέγραψε επίσης υψηλά ποσοστά αποδοχής για την αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» καθώς και τεσσάρων μαχητικών F-16 στην Κύπρο.

Το 75% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι «συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί» με την απόφαση της κυβέρνησης, ενώ το 22% εμφανίζεται αντίθετο.

Παρόμοια είναι τα ποσοστά και στο ερώτημα για τις εξοπλιστικές δαπάνες των τελευταίων ετών, με το 72% να θεωρεί σωστή την αγορά φρεγατών και αεροσκαφών και το 24% να διαφωνεί.

Πτώση για Καρυστιανού και χαμηλά ποσοστά για νέο κόμμα Τσίπρα

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται επίσης περιορισμένη απήχηση σε ενδεχόμενα νέα πολιτικά εγχειρήματα.

Μόλις το 8,2% θεωρεί πολύ πιθανό να αλλάξει την ψήφο του υπέρ ενός νέου κόμματος υπό την ηγεσία της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό για πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φτάνει στο 10,1%.

