Δημοσκόπηση Interview: Στο 34,1% η ΝΔ – Προβάδισμα 18,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ

Ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση. Την ίδια ώρα, υψηλά ποσοστά αποδοχής συγκεντρώνει και η απόφαση για αποστολή ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο.

Δημοσκόπηση Interview: Στο 34,1% η ΝΔ – Προβάδισμα 18,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ
10 Μαρ. 2026 12:37
Pelop News

Σημαντική διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει ποσοστό 34,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί σε απόσταση 18,7 ποσοστιαίων μονάδων.

Η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ΝΔ ενισχύει τα ποσοστά της φτάνοντας στο 34,1%, ενώ δεύτερο κόμμα εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ με 15,4%.

Ακολουθούν:

ΚΚΕ: 7,5%

Ελληνική Λύση: 7%

Πλεύση Ελευθερίας: 5,5%

ΜέΡΑ25: 4,2%

Φωνή Λογικής: 3,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%

Δημοκράτες: 2,8%

Νίκη: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Δημοσκόπηση Interview: Στο 34,1% η ΝΔ – Προβάδισμα 18,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ

Το ποσοστό των κομμάτων που εντάσσονται στην κατηγορία «άλλο» ανέρχεται στο 13,6%.

Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες

Στην ερώτηση «Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,5%, ενώ ακολουθούν:

ΠΑΣΟΚ: 12,8%

ΚΚΕ: 6,3%

Ελληνική Λύση: 6%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,9%

ΜέΡΑ25: 3,5%

Φωνή Λογικής: 3,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 3%

Δημοκράτες: 2,4%

Νίκη: 1,2%

Νέα Αριστερά: 1%

Παράλληλα, το 10,9% απαντά «άλλο κόμμα», ενώ το 16,4% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη.

Δημοσκόπηση Interview: Στο 34,1% η ΝΔ – Προβάδισμα 18,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ

Προβάδισμα Μητσοτάκη

Στην ερώτηση για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας, πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 32,6%.

Ακολουθούν:

«Κανένας»: 31,5%

Νίκος Ανδρουλάκης: 10,3%

Κυριάκος Βελόπουλος: 5,9%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 4,8%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 4,5%

Στέφανος Κασσελάκης: 3%

Σωκράτης Φάμελλος: 2,5%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 1,9%

Δημήτρης Νατσιός: 1,5%

Αλέξης Χαρίτσης: 1,5%

Δημοσκόπηση Interview: Στο 34,1% η ΝΔ – Προβάδισμα 18,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ

Θετική στάση για την ενίσχυση της άμυνας

Η έρευνα κατέγραψε επίσης υψηλά ποσοστά αποδοχής για την αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» καθώς και τεσσάρων μαχητικών F-16 στην Κύπρο.

Το 75% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι «συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί» με την απόφαση της κυβέρνησης, ενώ το 22% εμφανίζεται αντίθετο.

Δημοσκόπηση Interview: Στο 34,1% η ΝΔ – Προβάδισμα 18,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ

Παρόμοια είναι τα ποσοστά και στο ερώτημα για τις εξοπλιστικές δαπάνες των τελευταίων ετών, με το 72% να θεωρεί σωστή την αγορά φρεγατών και αεροσκαφών και το 24% να διαφωνεί.

Πτώση για Καρυστιανού και χαμηλά ποσοστά για νέο κόμμα Τσίπρα

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται επίσης περιορισμένη απήχηση σε ενδεχόμενα νέα πολιτικά εγχειρήματα.

Μόλις το 8,2% θεωρεί πολύ πιθανό να αλλάξει την ψήφο του υπέρ ενός νέου κόμματος υπό την ηγεσία της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό για πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φτάνει στο 10,1%.

Δημοσκόπηση Interview: Στο 34,1% η ΝΔ – Προβάδισμα 18,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:44 Μπακογιάννη κατά Τσίπρα και Σαμαρά: «Το rebranding πήγε χαμένο» – «Το γινάτι βγάζει μάτι»
13:40 Η Καλαμάτα δείχνει τον δρόμο στην Παναχαϊκή και σε άλλους
13:35 Ρέντη: Χτύπημα της Δίωξης Ναρκωτικών – 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα, δύο συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ
13:27 Χρυσοχοΐδης: «Ζούμε σε περιβάλλον πολέμου» – Επαγρύπνηση για τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη
13:19 Κάλεσμα του Ρουβίκωνα για οργάνωση στην Πάτρα – Μοίρασαν φυλλάδια – Εκδήλωση το Σάββατο
13:18 Μητσοτάκης από Παρίσι: «Ώρα για διάλογο στην Ελλάδα για την πυρηνική ενέργεια» – Τι είπε για μικρούς αντιδραστήρες
13:14 Παναχαϊκή: Υπάρχει ελπίδα, αλλά χρειάζεται και χρήμα
13:14 Άρης Μουγκοπέτρος: «Μπορεί να μου πήραν πολλά, αλλά δεν μπόρεσαν να μου πάρουν αυτό που είμαι»
13:13 Αυστραλία: Δάκρυα και μπλόκο στο λεωφορείο των Ιρανών ποδοσφαιριστριών – Διαδηλωτές φώναζαν «σώστε τα κορίτσια»
13:06 Γύθειο: Το ορμητήριο της Μάνης
13:03 Voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα με το άνοιγμα των αιτήσεων
13:00 Δικαστικός Χάρτης έναν χρόνο μετά: Μείωση χρόνου αποφάσεων στα χαρτιά – Οι δικηγόροι βλέπουν επιβράδυνση
12:58 Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν 9 μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις
12:55 ΕΛΣΤΑΤ: Νέα άνοδος του πληθωρισμού, ανατιμήσεις στα τρόφιμα
12:54 Αλεξόπουλος για Καλογριά: «Παραμένει δημόσιο κτήμα η έκταση των 35 στρεμμάτων»
12:50 Μαθητές του 3ου ΓΕΛ Πύργου στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης – Παρουσίασαν εργασίες για τον Καβάφη ΦΩΤΟ
12:49 Δείτε ποιος γνωστός πατρινός παρουσιαστής ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:49 Τι έγινε στη συνάντηση Κώστα Πελετίδη-ΝΕΠ για το νέο κολυμβητήριο
12:45 Πέτρος Ψωμάς: «Άδεια δημοτικά κτίρια και άστεγα μουσεία στην Πάτρα» – Βολές κατά της δημοτικής αρχής
12:42 ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα για το πρόγραμμα εργαζόμενων με τα 750 ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ