Δημοσκόπηση MARC: Ανατροπές σε πολιτικά σενάρια, τι δείχνει για Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά

Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της εταιρείας MARC, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ANT1, καταγράφονται σημαντικές τάσεις στις προτιμήσεις των πολιτών σχετικά με πιθανές πολιτικές πρωτοβουλίες από γνωστά πρόσωπα.

Η Μαρία Καρυστιανού, η μητέρα που αγωνίζεται για δικαίωση μετά τον θάνατο της κόρης της στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, εμφανίζεται να συγκεντρώνει υψηλή υποστήριξη σε περίπτωση δημιουργίας νέου πολιτικού σχηματισμού. Το 32,3% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ψήφιζε σίγουρα ή πιθανώς ένα τέτοιο κόμμα, ενώ το 57,3% εκφράζει αντίθετη άποψη. Η στήριξη είναι ισχυρότερη μεταξύ των νεότερων ηλικιών και μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας.

Στο σενάριο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό, το 24% των πολιτών δηλώνει θετική πρόθεση ψήφου, ενώ το 72,8% απορρίπτει την ιδέα. Η έρευνα επιβεβαιώνει φήμες για προσανατολισμό προς την κεντροαριστερά, με πιθανή προσέγγιση στο ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, ξεχωρίζει η θετική στάση των ψηφοφόρων του ΚΚΕ απέναντι στον Τσίπρα ως πιθανό πρωθυπουργό, με το 35,4% να υποστηρίζει αυτή την προοπτική, σε σύγκριση με το 16,2% από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η τάση προέρχεται από κοινό εκτός του αναμενόμενου, όπως από τον ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, και μπορεί να επηρεάσει το πολιτικό τοπίο.

Για τον Αντώνη Σαμαρά, πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, η δημοσκόπηση δείχνει ότι το 16,3% θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του, ενώ το 81,4% είναι αρνητικό. Αξιοσημείωτο είναι ότι η υποστήριξη είναι υψηλότερη μεταξύ ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ (26,6%), με το οποίο συνεργάστηκε κυβερνητικά την περίοδο 2012-2015, σε σχέση με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας (8,7%), όπου ανήκε πολιτικά για μεγάλο διάστημα.

