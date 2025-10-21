Δημοσκόπηση MARC: Ανατροπές σε πολιτικά σενάρια, τι δείχνει για Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά

Τι δείχνει η δημοσκόπηση της MARC για λογαριασμό του ANT1 για Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά.

Δημοσκόπηση MARC: Ανατροπές σε πολιτικά σενάρια, τι δείχνει για Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά
21 Οκτ. 2025 21:23
Pelop News

Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της εταιρείας MARC, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ANT1, καταγράφονται σημαντικές τάσεις στις προτιμήσεις των πολιτών σχετικά με πιθανές πολιτικές πρωτοβουλίες από γνωστά πρόσωπα.

Η Μαρία Καρυστιανού, η μητέρα που αγωνίζεται για δικαίωση μετά τον θάνατο της κόρης της στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, εμφανίζεται να συγκεντρώνει υψηλή υποστήριξη σε περίπτωση δημιουργίας νέου πολιτικού σχηματισμού. Το 32,3% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ψήφιζε σίγουρα ή πιθανώς ένα τέτοιο κόμμα, ενώ το 57,3% εκφράζει αντίθετη άποψη. Η στήριξη είναι ισχυρότερη μεταξύ των νεότερων ηλικιών και μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας.

Δημοσκόπηση MARC: Ανατροπές σε πολιτικά σενάρια, τι δείχνει για Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά

Στο σενάριο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό, το 24% των πολιτών δηλώνει θετική πρόθεση ψήφου, ενώ το 72,8% απορρίπτει την ιδέα. Η έρευνα επιβεβαιώνει φήμες για προσανατολισμό προς την κεντροαριστερά, με πιθανή προσέγγιση στο ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, ξεχωρίζει η θετική στάση των ψηφοφόρων του ΚΚΕ απέναντι στον Τσίπρα ως πιθανό πρωθυπουργό, με το 35,4% να υποστηρίζει αυτή την προοπτική, σε σύγκριση με το 16,2% από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η τάση προέρχεται από κοινό εκτός του αναμενόμενου, όπως από τον ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, και μπορεί να επηρεάσει το πολιτικό τοπίο.

Δημοσκόπηση MARC: Ανατροπές σε πολιτικά σενάρια, τι δείχνει για Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά

Για τον Αντώνη Σαμαρά, πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, η δημοσκόπηση δείχνει ότι το 16,3% θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του, ενώ το 81,4% είναι αρνητικό. Αξιοσημείωτο είναι ότι η υποστήριξη είναι υψηλότερη μεταξύ ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ (26,6%), με το οποίο συνεργάστηκε κυβερνητικά την περίοδο 2012-2015, σε σχέση με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας (8,7%), όπου ανήκε πολιτικά για μεγάλο διάστημα.

Δημοσκόπηση MARC: Ανατροπές σε πολιτικά σενάρια, τι δείχνει για Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:14 Κίνδυνος για τη Μικρή Πρέσπα: Ραγδαία πτώση της στάθμης απειλεί τη βιοποικιλότητα
21:59 Νικολά Σαρκοζί: Δείτε το κελί που κρατείται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, τα συμβολικά βιβλία που έχει μαζί του ΦΩΤΟ
21:50 Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει δύο ακόμα σορούς ομήρων
21:44 Ο «πόλεμος» OpenAI – Google ξεκίνησε: Ο Altman ανακοίνωσε το ChatGPT Atlas
21:36 Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος: Σίγησε η φωνή που σημάδεψε γενιές Ελλήνων
21:23 Δημοσκόπηση MARC: Ανατροπές σε πολιτικά σενάρια, τι δείχνει για Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά
21:11 Ληστεία Λούβρο: Αμήθυτης αξίας τα κοσμήματα που εκλάπησαν, ιστορικής και συμβολικής αξίας
21:00 Μονάδα παραγωγής ζωοτροφών από την Ενωση Καλαβρύτων: Επένδυση εκσυγχρονισμού
20:53 Τζέι Ντι Βανς: Η εκεχειρία στη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο
20:46 Σφίγγα ο 17χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα: «Θα μιλήσω μόνο στον ανακριτή»
20:38 Απογραφή ανελκυστήρων: Μόλις 1 στα 10 δηλωμένα ασανσέρ, τι πρόστιμα προβλέπονται για τους παράβατες
20:35 Εξελίξεις στην Παναχαϊκή, τίθεται θέμα προπονητή
20:27 Φάμελλος: «Αντισυνταγματική και ντροπιαστική η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη»
20:17 Συγκέντρωση έξω από τη Βουλή κατά της τροπολογίας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ΦΩΤΟ
20:11 Ανδρουλάκης: «Εργαλειοποιείτε ένα σύμβολο ενότητας για να καλλιεργήσετε διχόνοια»
20:02 Παρουσιάζονται τα βιβλία της Αννης Παπαθεοδώρου την Τετάρτη 22 Oκτωβρίου στη Στέγη Γραμάτων «Κωστής Παλαμάς»
20:00 Ανεπίδεκτος μάθησης ο Τσίπρας
19:53 Τρόμος για τον Πάνο Ρούτσι: Καταγγέλλει ότι επιχείρησαν να τον χτυπήσουν με αυτοκίνητο
19:45 Βουλή: Έντονη αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
19:35 Δένδιας για Άγνωστο Στρατιώτη: «Πρέπει να μείνει σύμβολο ενότητας, όχι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ