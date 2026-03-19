Δημοσκόπηση MRB: Κέρδη σχεδόν δύο μονάδων για ΝΔ, φτάνει στο 31,1% στην εκτίμηση ψήφου, στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ με 14% και χάντικαπ 17,1 μονάδων

Διακομματική αποδοχή της αποστολής φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, οικουμενική απαίτηση για ουδετερότητα στον πόλεμο

19 Μαρ. 2026 19:57
Pelop News

Πλέον στις 17,1 μονάδες ανεβαίνει το προβάδισμα της ΝΔ που φτάνει στο 31,1% με αναγωγή επί του συνόλου στη μέτρηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open. Η εικόνα αυτή – που εμφανίζεται σε όλες τις μετρήσεις από την έναρξη του πολέμου, εναρμονίζεται με τις απαντήσεις της κοινής γνώμης που συμφωνούν σε ποσοστό 70% με την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, ζητώντας παράλληλα να μην υπάρξει εμπλοκή της χώρας στην σύρραξη στον Περσικό.

Άνοδο μεγαλύτερη της μονάδας – στο 1,3 – εμφανίζει ύστερα από μήνες και το ΠΑΣΟΚ που σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση με 14,% στην εκτίμηση ψήφου, καθώς η άνοδός του συνδυάζεται με την απώλεια 2,6 μονάδων για την Πλεύση, που πέφτει από το 13,2% στο 10,6%. Μάλιστα το κόμμα Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση αφού η Ελληνική Λύση «γράφει» μικρότερη ζημιά (-1,2%) και 11,5% στην εκτίμηση ψήφου.

Δείτε την έρευνα:

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:10 Η ΔΕΕΠ Αχαΐας για Οδοντωτό: Πλήγμα στην οικονομική και τουριστική ταυτότητα
20:00 Το απρόβλεπρο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ντουμπάι και ξερό ψωμί
19:57 Δημοσκόπηση MRB: Κέρδη σχεδόν δύο μονάδων για ΝΔ, φτάνει στο 31,1% στην εκτίμηση ψήφου, στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ με 14% και χάντικαπ 17,1 μονάδων
19:48 Καιρός: Χειροτερεύει, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
19:41 Τουρκία: Διαμαρτυρία σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο και τα F-16 στη Λήμνο
19:34 ΕΛΑΣ: Εξάρθρωσε σπείρα κλοπών σε καταστήματα των Νοτίων Προαστίων, εξιχνιάστηκαν 21 περιπτώσεις
19:23 «Θάβει τα κινητά μαζί με τους νεκρούς», σε φυλάκιση 10 μηνών καταδικάστηκε 78χρονος για απειλή, εξύβριση και συκοφάντηση 45χρονης
19:12 Στη μάχη ξανά και η ομάδα πόλο Προ Μίνι Mixed της ΝΕΠ
19:10 Δένδιας: Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία προστάτευσαν κάθε πολίτη της ΕΕ και όλου του κόσμου
19:05 Το pre-game σε ΑΕΚ-Τσέλιε και Μπέτις-Παναθηναϊκός
19:00 Μεταπολίτευση και Μητσοτάκης
18:59 Ευφυΐα: 12 συνήθειες που μοιάζουν παράξενες, αλλά συναντώνται συχνά στους πολύ έξυπνους ανθρώπους
18:52 Το «Μπλοκ 2» στο Ιόνιο περνά στη δεύτερη φάση ερευνών για υδρογονάνθρακες
18:50 Τέσσερις νέοι θάνατοι από κορονοϊό και ένας από γρίπη την τελευταία εβδομάδα, τι ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ
18:49 Τραμπ: Δεν σχεδιάζω να στείλω στρατεύματα στο Ιράν – Ζητά μεγαλύτερη στήριξη από την Ιαπωνία
18:45 Στον Λευκό Οίκο η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας – Η θερμή υποδοχή από τον Τραμπ
18:45 Πού να βάλεις το router για καλύτερο Wi-Fi – Το σημείο που αποδυναμώνει το σήμα
18:45 Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μιλά για την Κατερίνα Καινούργιου, την εγκυμοσύνη και την πατρότητα
18:43 Ο Ελ Κααμπί στην Εθνική Μαρόκου για τα φιλικά με Ισημερινό και Παραγουάη
18:37 Μπέσεντ: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε τάνκερ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
