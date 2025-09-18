Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%

Αναφορικά με τον ΟΠΕΠΕΚΕ το 58,7% θεωρεί πως τα προβλήματα οφείλονται στην κυβέρνηση και την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων ενώ το 30,5% σε παθογένειες

18 Σεπ. 2025 20:00
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για το Open η Νέα Δημοκρατία παραμένει ξεκάθαρα πρώτο κόμμα  με την Ελληνική Λύση να περνάει στην τρίτη θέση.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 14,4 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, ενώ στη Βουλή αν γίνονται αύριο εκλογές θα έμπαιναν δέκα κόμματα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

ΝΔ 28,1%
ΠΑΣΟΚ 13,7%
Ελληνική Λύση 12%
Πλεύση Ελευθερίας 11,1%
ΚΚΕ 8,1%
ΣΥΡΙΖΑ 5,2%
Φωνή Λογικής 4,1%
ΜέΡΑ25 3,7%
Νίκη 3,1%
Κίνημα Δημοκρατίας 3,1%
Νέα Αριστερά 2,1%

Αναφορικά με τον ΟΠΕΠΕΚΕ το 58,7% θεωρεί πως τα προβλήματα οφείλονται στην κυβέρνηση και την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων ενώ το 30,5% σε παθογένειες.

Όσο για το αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη και επιστραφούν τα λεφτά το 77,2% λέει όχι και σίγουρα όχι ενώ το 19,7% ναι και σίγουρα ναι.

Για τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες η ακρίβεια παραμένει στην κορυφή με 54% και ακολουθούν, η απονομή δικαιοσύνης/κράτος δικαίου με 25,1%, η υγεία 21,1%, το ύψος εισοδημάτων 19,5% και το μεταναστευτικό με 14,1%.
