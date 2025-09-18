Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Η μητέρα του, Μάγδα Φύσσα, στάθηκε μπροστά από το μνημείο του γιου της, δίνοντάς του ένα φιλί γεμάτο οδύνη

Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
18 Σεπ. 2025 19:49
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πορεία για τα 12 χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά.

Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν πρώτα στις 17:30 στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, όπου απέτισαν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο μουσικό, αφήνοντάς του λουλούδια.

Η μητέρα του, Μάγδα Φύσσα, στάθηκε μπροστά από το μνημείο του γιου της, δίνοντάς του ένα φιλί γεμάτο οδύνη.

Έπειτα, η Μάγδα Φύσσα στόλισε το μνημείο του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα με λουλούδια, κόκκινα τριαντάφυλλα και κόκκινα γαρύφαλλα.

Λίγο αργότερα ξεκίνησε η πορεία, με κατεύθυνση προς τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Το βράδυ που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας
Ήταν 17 Σεπτεμβρίου 2013 όταν ο Παύλος Φύσσας ήρθε σε διαπληκτισμό με μέλη της Χρυσής Αυγής σε καφετέρια του Κερατσινίου. Λίγο αργότερα, δέχτηκε επίθεση από ομάδα χρυσαυγιτών, με αποτέλεσμα να δεχτεί μαχαιριές στο στήθος. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου τα ξημερώματα της 18ης Σεπτεμβρίου άφησε την τελευταία του πνοή. Στα τελευταία του λόγια, κατάφερε να κατονομάσει τον δολοφόνο του, Γιώργο Ρουπακιά.

Η δίκη ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 και αποτέλεσε σταθμό στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Με 69 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων κορυφαία στελέχη της Χρυσής Αυγής, οι κατηγορίες περιλάμβαναν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Στις 7 Οκτωβρίου 2020, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αποφάσισε ότι η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση, με τους Μιχαλολιάκο, Λαγό, Κασιδιάρη, Παππά, Ματθαιόπουλο, Παναγιώταρο και Γερμενή να καταδικάζονται για διεύθυνση. Ο Ρουπακιάς κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ενώ 15 ακόμη συνεργοί του καταδικάστηκαν για συνέργεια.

Παρά τη βαριά καταδίκη, πέντε χρόνια αργότερα, στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με το αιτιολογικό σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31 Άνδρας με ματσέτα στη Γαλλία νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από νηπιαγωγείο
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ