Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πορεία για τα 12 χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά.

Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν πρώτα στις 17:30 στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, όπου απέτισαν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο μουσικό, αφήνοντάς του λουλούδια.

Η μητέρα του, Μάγδα Φύσσα, στάθηκε μπροστά από το μνημείο του γιου της, δίνοντάς του ένα φιλί γεμάτο οδύνη.

Έπειτα, η Μάγδα Φύσσα στόλισε το μνημείο του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα με λουλούδια, κόκκινα τριαντάφυλλα και κόκκινα γαρύφαλλα.

Λίγο αργότερα ξεκίνησε η πορεία, με κατεύθυνση προς τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Το βράδυ που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας

Ήταν 17 Σεπτεμβρίου 2013 όταν ο Παύλος Φύσσας ήρθε σε διαπληκτισμό με μέλη της Χρυσής Αυγής σε καφετέρια του Κερατσινίου. Λίγο αργότερα, δέχτηκε επίθεση από ομάδα χρυσαυγιτών, με αποτέλεσμα να δεχτεί μαχαιριές στο στήθος. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου τα ξημερώματα της 18ης Σεπτεμβρίου άφησε την τελευταία του πνοή. Στα τελευταία του λόγια, κατάφερε να κατονομάσει τον δολοφόνο του, Γιώργο Ρουπακιά.

Η δίκη ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 και αποτέλεσε σταθμό στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Με 69 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων κορυφαία στελέχη της Χρυσής Αυγής, οι κατηγορίες περιλάμβαναν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Στις 7 Οκτωβρίου 2020, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αποφάσισε ότι η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση, με τους Μιχαλολιάκο, Λαγό, Κασιδιάρη, Παππά, Ματθαιόπουλο, Παναγιώταρο και Γερμενή να καταδικάζονται για διεύθυνση. Ο Ρουπακιάς κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ενώ 15 ακόμη συνεργοί του καταδικάστηκαν για συνέργεια.

Παρά τη βαριά καταδίκη, πέντε χρόνια αργότερα, στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με το αιτιολογικό σοβαρών προβλημάτων υγείας.

