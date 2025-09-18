Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ

Να σημειωθεί ότι στην Πάτρα πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές πορείες για τον Παύλο Φύσσα, με τη συμμετοχή συλλογικοτήτων, φοιτητικών παρατάξεων και οργανώσεων.

18 Σεπ. 2025 19:42
Pelop News

Νέα ενημέρωση:

Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση στο κέντρο της Πάτρας αλλά με τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ να παραμένουν σε επιφυλακή καθώς υπάρχει ανησυχία για αντίδραση από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου λόγω της προσαγωγής ενός ατόμου για τα επεισόδια μικρής έντασης που σημειώθηκαν νωρίτερα.

Από τις 8 το βράδυ είχαν δοθεί στην κυκλοφορία οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης και παρατηρούνταν αυξημένη κίνηση.

Πρώτη ενημέρωση:

Επεισόδια μικρής έντασης και χρήση χημικών σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Πάτρας, κατά τη διάρκεια της πορείας μνήμης για την επέτειο του θανάτου του Παύλου Φύσσα.

Η ένταση επικράτησε στην οδό Κορίνθου, λίγο μετά τη διασταύρωση με τη Γούναρη, όταν άνδρες των ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν συγκεντρωμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, υπήρξε και μία προσαγωγή.

