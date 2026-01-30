Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η βάση του ΠΑΣΟΚ «δείχνει» συνεργασίες και ζητά καθαρό “όχι” στη ΝΔ – Πίεση για ψήφισμα στο συνέδριο

Στο επίκεντρο επιστρέφει η συζήτηση για το «πού πάει» το ΠΑΣΟΚ και με ποιο σχήμα μπορεί να διεκδικήσει κυβερνητικό ρόλο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς ευρήματα δημοσκόπησης της Opinion Poll αποτυπώνουν μια κομματική βάση που στηρίζει τη λογική των συνεργασιών και, ταυτόχρονα, ζητά πιο καθαρούς κανόνες για το ενδεχόμενο σχέσης με τη Νέα Δημοκρατία.

Συνεργασίες προς τα αριστερά και «κανείς δεν κερδίζει μόνος του»

Σύμφωνα με τα ευρήματα, επτά στους δέκα ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν υπέρ μιας συνεργασίας με κόμμα στα αριστερά του. Παράλληλα, το 62% εκτιμά ότι «ένα κόμμα μόνο του δεν μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη», στοιχείο που ενισχύει την πίεση προς ένα πιο ξεκάθαρο μοντέλο συμμαχιών.

Ψήφισμα «όχι ΠΑΣΟΚ–ΝΔ» και το εσωτερικό μέτωπο

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η στάση απέναντι στην πρόταση να υπάρξει στο συνέδριο ψήφισμα που θα αποκλείει ρητά μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ–ΝΔ, όπως έχει εισηγηθεί ο Χάρης Δούκας. Η δημοσκόπηση καταγράφει στήριξη 60,3% σε αυτή την ιδέα, την ώρα που η κομματική ηγεσία –όπως σημειώνεται– δεν την υιοθετεί.

Δυναμική, αλλά και «γκρίζα ζώνη» στην εκλογική πρόθεση

Παρότι το 68,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι είναι «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να το ψηφίσει, καταγράφεται και ένα 29,6% που απαντά «λίγο» ή «καθόλου πιθανό», στοιχείο που δείχνει ότι, δίπλα στη συσπείρωση, υπάρχει και ένα κομμάτι αμφιταλάντευσης.

Ωστόσο, το 60,6% εκτιμά ότι το συνέδριο μπορεί να λειτουργήσει ως νέα αφετηρία για πιο δυναμική παρουσία και άνοδο των ποσοστών.

Τι πιστεύουν για το σενάριο συνεργασίας με ΝΔ

Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις περί μη συνεργασίας με τη ΝΔ, σχεδόν τρεις στους δέκα (29,6%) θεωρούν ότι αν η ΝΔ δεν είναι αυτοδύναμη, τελικά μπορεί να υπάρξει σύμπραξη. Στον αντίποδα, το 66,7% πιστεύει ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο.

Προκριματικές για υποψηφίους και «ανοικτή» Κεντροαριστερά

Καθαρή πλειοψηφία (63,9%) υιοθετεί την πρόταση για προκριματικές εκλογές στην επιλογή υποψηφίων βουλευτών, ως εργαλείο συμμετοχής και ανανέωσης. Την ίδια ώρα, στο ευρύτερο πεδίο της Κεντροαριστεράς, το 68,9% κρίνει θετική την έναρξη διαλόγου μεταξύ των δυνάμεών της, θεωρώντας ότι μπορεί να τη μετατρέψει σε υπολογίσιμο αντίπαλο της ΝΔ.

«Δυνητική ψήφος» σε νέα σχήματα: Καρυστιανού και Τσίπρας

Η έρευνα αποτυπώνει και τα όρια «διείσδυσης» πιθανών νέων σχημάτων στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Για ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η δυνητική ψήφος φτάνει στο 10,2% (πολύ/αρκετά πιθανό), με 80,5% να το αποκλείει. Αντίστοιχα, ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει δυνητική ψήφο 8,9%, με 82,5% να δηλώνει ότι δεν θα το στήριζε.

