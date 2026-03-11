Δημοσκόπηση Pulse: Ακλόνητη η ΝΔ με 14,5 μονάδες διαφορά – 4 στους 5 Έλληνες φοβούνται οικονομικό κραχ

11 Μαρ. 2026 22:03
Pelop News

Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ, αλλά και έντονη ανησυχία της κοινής γνώμης για τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ (11/03/2026).

Πρόθεση Ψήφου: Η εικόνα των κομμάτων

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η ΝΔ διατηρεί ισχυρό προβάδισμα, ενώ καταγράφονται ανακατατάξεις στις επόμενες θέσεις:

  • Νέα Δημοκρατία: 25,5%

  • ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 11%

  • Πλεύση Ελευθερίας: 8%

  • Ελληνική Λύση: 7%

  • ΚΚΕ: 6,5%

  • ΣΥΡΙΖΑ: 5%

  • Φωνή Λογικής: 3%

  • ΜεΡΑ25: 2%

  • Νίκη / Δημοκράτες: 1,5%

  • Νέα Αριστερά: 1%

Η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 18%, ενώ το «Άλλο κόμμα» συγκεντρώνει το 10%.

Γεωπολιτική Αγωνία

Ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί την κύρια πηγή ανησυχίας για το 79% των πολιτών. Οι λόγοι της αγωνίας εστιάζονται κυρίως σε δύο άξονες:

  1. Οικονομικές επιπτώσεις: Ανησυχεί το 39% των ερωτηθέντων.

  2. Εμπλοκή της Ελλάδας: Ανησυχεί το 23% των πολιτών.

Παράλληλα, το 53% δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ» ή «αρκετά» για την πορεία των Ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Θετική αποτίμηση για το Κυπριακό

Στον αντίποδα, η πλειονότητα των πολιτών (72%) αξιολογεί θετικά τις κινήσεις της κυβέρνησης για την προστασία της Κύπρου, ενώ οι γνώμες εμφανίζονται μοιρασμένες όσον αφορά τη γενικότερη παρουσία της χώρας στο διεθνές σκηνικό.

Δημοσκόπηση Pulse: Ακλόνητη η ΝΔ με 14,5 μονάδες διαφορά – 4 στους 5 Έλληνες φοβούνται οικονομικό κραχ
