Δημοσκόπηση Pulse: Ακλόνητη η ΝΔ με 14,5 μονάδες διαφορά – 4 στους 5 Έλληνες φοβούνται οικονομικό κραχ

Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ, αλλά και έντονη ανησυχία της κοινής γνώμης για τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ (11/03/2026).

Πρόθεση Ψήφου: Η εικόνα των κομμάτων

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η ΝΔ διατηρεί ισχυρό προβάδισμα, ενώ καταγράφονται ανακατατάξεις στις επόμενες θέσεις:

Νέα Δημοκρατία: 25,5%

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 11%

Πλεύση Ελευθερίας: 8%

Ελληνική Λύση: 7%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 5%

Φωνή Λογικής: 3%

ΜεΡΑ25: 2%

Νίκη / Δημοκράτες: 1,5%

Νέα Αριστερά: 1%

Η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 18%, ενώ το «Άλλο κόμμα» συγκεντρώνει το 10%.

Γεωπολιτική Αγωνία

Ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί την κύρια πηγή ανησυχίας για το 79% των πολιτών. Οι λόγοι της αγωνίας εστιάζονται κυρίως σε δύο άξονες:

Οικονομικές επιπτώσεις: Ανησυχεί το 39% των ερωτηθέντων. Εμπλοκή της Ελλάδας: Ανησυχεί το 23% των πολιτών.

Παράλληλα, το 53% δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ» ή «αρκετά» για την πορεία των Ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Θετική αποτίμηση για το Κυπριακό

Στον αντίποδα, η πλειονότητα των πολιτών (72%) αξιολογεί θετικά τις κινήσεις της κυβέρνησης για την προστασία της Κύπρου, ενώ οι γνώμες εμφανίζονται μοιρασμένες όσον αφορά τη γενικότερη παρουσία της χώρας στο διεθνές σκηνικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



