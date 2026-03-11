Δημοσκόπηση Pulse: Ακλόνητη η ΝΔ με 14,5 μονάδες διαφορά – 4 στους 5 Έλληνες φοβούνται οικονομικό κραχ
Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ, αλλά και έντονη ανησυχία της κοινής γνώμης για τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ (11/03/2026).
Πρόθεση Ψήφου: Η εικόνα των κομμάτων
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η ΝΔ διατηρεί ισχυρό προβάδισμα, ενώ καταγράφονται ανακατατάξεις στις επόμενες θέσεις:
-
Νέα Δημοκρατία: 25,5%
-
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 11%
-
Πλεύση Ελευθερίας: 8%
-
Ελληνική Λύση: 7%
-
ΚΚΕ: 6,5%
-
ΣΥΡΙΖΑ: 5%
-
Φωνή Λογικής: 3%
-
ΜεΡΑ25: 2%
-
Νίκη / Δημοκράτες: 1,5%
-
Νέα Αριστερά: 1%
Η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 18%, ενώ το «Άλλο κόμμα» συγκεντρώνει το 10%.
Γεωπολιτική Αγωνία
Ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί την κύρια πηγή ανησυχίας για το 79% των πολιτών. Οι λόγοι της αγωνίας εστιάζονται κυρίως σε δύο άξονες:
-
Οικονομικές επιπτώσεις: Ανησυχεί το 39% των ερωτηθέντων.
-
Εμπλοκή της Ελλάδας: Ανησυχεί το 23% των πολιτών.
Παράλληλα, το 53% δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ» ή «αρκετά» για την πορεία των Ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Θετική αποτίμηση για το Κυπριακό
Στον αντίποδα, η πλειονότητα των πολιτών (72%) αξιολογεί θετικά τις κινήσεις της κυβέρνησης για την προστασία της Κύπρου, ενώ οι γνώμες εμφανίζονται μοιρασμένες όσον αφορά τη γενικότερη παρουσία της χώρας στο διεθνές σκηνικό.
